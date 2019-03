Via della Seta | la Cina vuole l’Europa | ma lo sapevamo già Basta lacrime di coccodrillo

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2019) Con il dibattito aperto sul memorandum sulla Via(fino a ieri misterioso nei suoi contenuti) stipulato tra Italia e, sono emerse preoccupazioni e si sono sviluppate polemiche non sempre giustificate sulla penetrazione dei mercati italiani – e conseguentemente anche europei – da parte dei prodotti commerciali cinesi. In questo contesto in molti hanno ricordato che i cinesi hanno anche messo le mani, con Cosco (operatore portuale), sul grande porto del Pireo ad Atene che ha chiuso il 2018 al primo posto per traffico passeggeri e al sesto per movimentazione di container in Europa. Insomma la colonizzazione europea sarebbe già partita anche sotto il profilo logistico.Gli italiani che se ne lamentano condiscordano che fu la Troika (anche con il placet italiano) a imporre al governo ellenico le privatizzazioni di porti, aeroporti e ferrovie ...

matteosalvinimi : Anniversario della strage di via Fani e del rapimento di #AldoMoro. Il miglior omaggio alle vittime sarà la cattura… - borghi_claudio : La gaffe sull’Ue è della maestrina Gruber via @laveritaweb - eziomauro : Regionali in Basilicata, il M5s copia il programma elettorale dalla rivista della Fondazione D'Alema -