Vettel | ora pensiamo subito al Bahrain

Sebastian Vettel - F1 GP Australia 2019 : “Brutta gara - ho sofferto con le gomme. Ora dobbiamo capire il perchè…” : Come inizio di stagione Sebastian Vettel sperava in ben altro. Il tedesco della Ferrari, infatti, ha vissuto un Gran Premio di Australia 2019 letteralmente da incubo. Dopo una qualifica nella quale aveva accusato quasi otto decimi nei confronti di Lewis Hamilton, la gara odierna si è chiusa a quasi un minuto da uno scatenato Valtteri Bottas. Il quarto posto finale, con una SF90 lontana anni luce dalle aspettative, non può certo far sorridere il ...

F1 - GP Australia 2019 : risultato FP3. Lewis Hamilton ancora il migliore - le due Ferrari di Vettel e di Leclerc inseguono : Lewis Hamilton fa tre su tre e conquista il miglior crono anche della terza sessione di prove libere sul tracciato di Melbourne (Australia), primo round del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il campione del mondo in carica della Mercedes ha saputo replicare quanto fatto vedere nei primi due turni, facendo la differenza soprattutto nel primo e nel terzo settore della pista. Il crono di 1’22″292 ha permesso quindi all’alfiere del ...

Formula 1 - Vettel : "Ferrari migliorata rispetto al 2018 - vogliamo interrompere il dominio Mercedes" : Dalle parole ai fatti. Sebastian Vettel è uno che non ci sta a perdere e suona la carica nella conferenza stampa di Melbourne , prima del GP di Australia , appuntamento inaugurale della Formula 1: "...

Formula1 Vettel : "Ora tocca alla pista"; Hamilton : "La Ferrari è davanti" : I VIDEO DI GAZZETTA TV corona - Togliere la corona a Lewis Hamilton non sarà facile, ma è anche vero che, a sentire il campione del mondo in carica, la situazione sembra più a favore della rossa: '...

F1 - Risultati Test Barcellona 2019 : Vettel chiude primo - ma la Ferrari si ferma ancora. Hamilton vicinissimo : Con una intensa ottava, ed ultima, giornata di lavori si sono ufficialmente conclusi i Test F1 2019 di Barcellona. Anche le otto ore odierne, come accaduto ieri, hanno visto le scuderie lasciare liberi i propri piloti che, finalmente, hanno potuto forzare anche a livello di simulazioni di qualifiche. Il miglior tempo è stato fissato da Sebastian Vettel (Ferrari) che ha vissuto una giornata agrodolce. Nel corso della mattinata, infatti, il ...

Montmelò - Vettel : 'SF90 fuori controllo - ora dobbiamo capire' : Sebastian Vettel, dopo essere uscito illeso dalla SF90 finita contro le barriere della curva 3 al circuito del Montmelò ed essersi sottoposto a controlli di sicurezza al centro medico, ha parlato dell'...

F1 - Sebastian Vettel : “Stiamo ancora cercando di capire a pieno la Ferrari”; Charles Leclerc : “Non è stato facile adattarsi alle condizioni della pista” : La prima giornata della seconda serie dei test collettivi di F1 sul tracciato di Barcellona (Spagna) è andata definitivamente in archivio. Un day-1 nel quale la Ferrari ha potuto sorridere per l’ottimo lavoro svolto da Sebastian Vettel sulla SF90 sia in termini prestazionali che con tanta benzina a bordo. La Rossa, al di là del quarto posto finale del tedesco, si è comportata più che bene e i riscontri sono stati positivi limitatamente ...

F1 – Test Barcellona - Vettel alla ricerca della ‘sua’ Ferrari : “sto cercando ancora di capire la macchina” : Sebastian Vettel parla al termine della prima giornata di Test a Barcellona: le dichiarazioni del pilota tedesco che ha fatto segnare oggi il quarto tempo La prima giornata di Test pre-stagionali a Barcellona è terminata. I primi giri sul circuito di Montmelò hanno dato i primi dati utili ai piloti ed alle scuderie per programmare il lavoro di queste ultime prove, in vista dell’esordio del campionato mondiale di Formula Uno a Melbourne. ...

Formula Uno - Hamilton 'Ferrari ancora più forte - sarà una sfida dura'. Vettel 'Sono soddisfatto' : 'Nelle ultime stagioni a inizio anno la Ferrari si è sempre mostrata forte, quindi ce lo aspettavamo', ha aggiunto il britannico campione del mondo in carica con la Mercedes. 'Noi stiamo solo facendo ...

F1 - Lewis Hamilton pronto a dare battaglia : “Vettel non mi preoccupa! Con le nuove regole mi sento ancora meglio” : Lewis Hamilton carico in vista dell’inizio della stagione di F1, a Montmelò avrà l’occasione per puntellare la sua Mercedes pronto a battagliare con Vettel Lewis Hamilton è pronto per la nuova stagione di Formula 1, nella quale proseguirà il duello tanto atteso con Vettel. Le nuove regole per la stagione 2019 sembrano essere state gradite da Hamilton, il quale ha cambiato stile di vita a seguito di tali cambiamenti relativi al ...

F1 - Test Barcellona – Terminata la prima giornata : Vettel super - ancora un problema per Raikkonen sul finale [TEMPI] : Sebastian Vettel si conferma il più veloce della prima giornata di Test di F1 a Barcellona L’attesa è Terminata: i piloti della F1 sono finalmente tornati in pista per la primissima giornata di Test dell’anno. Motori nuovamente accesi sul circuito di Barcellona per un primo giorno appassionante ed emozionante. Al termine del Day-1 dei Test di Barcellona, è Sebastian Vettel il più veloce nella classifica dei tempi. Il tedesco ...

F1 - Sebastian Vettel : “Sono sicuro che continueremo a migliorarci. Le novità nel team? Una nuova sfida” : Sebastian Vettel non poteva di certo mancare alla presentazione della nuova Ferrari. La SF90, questo il nome scelto per onorare i 90 anni della scuderia, ha colpito l’attenzione di tutti con la sua cura nel dettaglio e la ricerca certosina di soluzioni che possano essere al tempo stesso creative e vincenti. Il tedesco è chiamato all’annata del riscatto nel Mondiale di F1. Il 2018 è stato per lui quello del sogno e del grande incubo, ...

Ecco la nuova Ferrari SF90. Vettel : «Strada giusta - non vedo l'ora di partire» : dal nostro inviato FIORANO - Si chiama SF90 per omaggiare i 90 anni del Cavallino rampante e, a prima vista, ha come novità più evidente il rosso opaco miscelato al nero che...

Nuova Ferrari SF90. Vettel : «Strada giusta - non vedo l'ora di partire» : MARANELLO - C?è, come previsto, la dedica ai 90 anni di storia della Rossa di Maranello nel nome della prima monoposto Ferrari della presidenza John Elkann. La SF90 è stata...