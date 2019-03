nuovosud

(Di domenica 17 marzo 2019) "Fare del 'caso" l'emblema del riscatto per tutte quelle forze istituzionali, sociali e produttive che si battono per il rilancio del Mezzogiorno e non intendono stare in silenzio di fronte a ...

NuovoSud : Vertenza Blutec a Termini Imerese, i sindacati: state al fianco degli operai - - palermo24h : Vertenza Blutec, nuovo appello dei sindacati«Farne un caso di riscatto per il Mezzogiorno» - MeridioNews : Vertenza Blutec, nuovo appello dei sindacati «Farne un caso di riscatto per il Mezzogiorno» -