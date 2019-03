Verona | “Il Congresso della Famiglia è agghiacciante” E il capogruppo della Lega già

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2019) “Vogliono renderela culla del Medioevo,non lo merita”. Con queste parole il(già espulso) al Consiglio comunale diMauro Bonato, si è dimesso lo scorso 8 marzo in aperto dissenso e con parole durissime nei confronti deldelle Famiglie, l’evento fortemente voluto dal ministro Fontana in programma dal 29 al 31 marzo nella città scaligera.Dunque se ieri era il vicepremier M5S Luigi Di Maio a paventare “un nuovo Medioevo” oggi tocca ad un leghista, seppur dissidente paventare il rischio.“Se il ministro voleva fare un convegno coi suoi fan lo poteva fare, ma senza il supporto delle istituzioni pubbliche e, in particolare, del Comune di. Il Comune deve avere a cuore tutti e non soltanto una parte”, dirà Bonato a Gaynews.it. In realtà Bonato era rimasto solo formalmente il...

ASRomaFemminile : Triplice fischio a Verona: pokerissimo giallorosso! Arriva in pieno recupero il quinto gol con Flaminia Simonetti!??… - MonicaCirinna : Mi fa piacere leggere che, per la prima volta, un Tribunale ha applicato la legge su #unioni civili anche in sede d… - HuffPostItalia : 'Congresso della famiglia un ritorno all'antichità', si dimette il capogruppo leghista di Verona -