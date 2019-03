Venezia | trovata morta la donna del video del rapporto carnale sotto il ponte di Calatrava

Blastingnews

(Di domenica 17 marzo 2019) Era diventata molto popolare in città, suo malgrado. Quel, che la mostrava impegnata in uncon un amico, era girato a lungo sui telefonini degli abitanti di. Un episodio davvero curioso, salito all’'onore', si fa per dire, delle cronache circa due settimane fa, durante il periodo del Carnevale, quando i due avevano scelto un angolo all’aperto,ildella Costituzione progettato dall’archistar Santiago, per lasciarsi andare, senza curarsi dei numerosi passanti, involontari spettatori delle loro gesta.Nelle scorse ore si è tornati a parlare della 36enne, per una notizia ben più tragica: la, nelle prime ore del pomeriggio dello scorso venerdì, è statadai soccorritori, nella sua abitazione nel sestiere di Santa Croce, apparentemente a causa di un’overdose da eroina....

