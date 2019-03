ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2019) C’è il prete. Ci sono gli sposi. C’è il pubblico di parenti e amici. Tutto perfetto, celebrazione compresa, per unnelladell’Ospedaletto dell’Ire (l’Istituto di Ricovero), sestiereno di Castello. Peccato che il prete sia un attore, il rito sia una recita, le spose siano delle modelle e i fedeli siano in realtà gli invitati a unadi moda. Ma la, anche se da qualche anno non viene usata per funzioni religiose. E così scoppia lo scandalo. Le foto finiscono sui giornali. Interviene il Patriarcato che lancia anatemi. Gli organizzatori chiedono scusa. Ma la frittata è ormai fatta.Ladi abiti nuziali abiti nuziali è stata organizzata dall’agenzia “Sposarsi a® con Noi, ideata da Wladimiro Speranzoni e Donatella Mola, nell’ambito della ventiquattresima edizione di Fashion Show ...

TutteLeNotizie : Venezia, finto matrimonio in chiesa consacrata e sfilata. La Curia condanna ma… - Cascavel47 : Venezia, finto matrimonio in chiesa consacrata e sfilata. La Curia condanna ma organizzatori: “Per beneficenza”… - vvoxonline : Finto matrimonio in chiesa per sfilata, Patriarca #Venezia: «inaccettabile» >>> -