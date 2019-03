Venezia-Cremonese | diretta streaming | tv e probabili formazioni Dove vederla

termometropolitico

(Di domenica 17 marzo 2019), tv eLa 29a giornata di Serie B 2019 vedrà affrontarsi. Il match è in programma per Domenica 17 Marzo alle ore 15:00. La partita si giocherà presso lo Stadio Pier Luigi Penzo di: come arrivano alla partita i lagunari Ilnella scorsa giornata, la prima sulla panchina dei Lagunari per il neo allenatore Serse Cosmi, si è dovuto accontentare di un pareggio, acciuffato nel finale dal Palermo. L’ultima vittoria delrisale al 27 Gennaio e in virtù di questo dato, il pareggio ottenuto contro i rosanero è un buon risultato. I veneti si trovano in 15a posizione, a quota 27 punti insieme al Livorno. Per lasciare la zona Playout, i ragazzi di Serse Cosmi, dovranno ottenere i tre punti Domenica contro la, che dista soli tre punti, scontro diretto ...

maran_elia : RT @debbys1986: Verona-Ascoli ci ha tenuti col fiato sospeso fino all’ultimo secondo e domani vi aspetto al Penzo per Venezia-Cremonese! #S… - debbys1986 : Verona-Ascoli ci ha tenuti col fiato sospeso fino all’ultimo secondo e domani vi aspetto al Penzo per Venezia-Cremo… - NicoMancani : RT @il12esimoleone: LA PREVIEW: @VeneziaFC_IT, con la @USCremonese serve solo vincere! #VeneziaCremonese #VenCre -