Vendetta Mihajlovic | il Bologna sbanca Torino

(Di domenica 17 marzo 2019) Ladi Sinisasi abbatte sul, superato in casa 3-2 dal. Un successo che fa emergere i felsinei dalla zona salvezza, lasciando l'amaro in bocca ai granata: se l'accoglienza non e' stata delle migliori per l'ex tecnico del Toro, con fischi che si sono mescolati agli applausi, la vittoria conquistata e' stato un altro mattoncino nella costruzione della salvezza. Passato quasi subito in vantaggio con un tiro di Ansaldi deviato da Pulgar, ilsi e' spento, subendo il vivace e frizzante attacco bolognese. Nonostante il vantaggio granata dopo 6' e il ko di Dzemaili dopo 21' di gioco, i gol di Poli, subentrato proprio per Dzemaili, e il rigore di Pulgar hanno ribaltato il match.Nella ripresa Sansone sembrava aver chiuso la partita, prima che Izzo la riaprisse nel finale: sforzo risultato vano. Strepitoso Palacio, vivace Orsolini anche se e' limitante ...

