Valtteri Bottas | F1 GP Australia 2019 | “La gara migliore della mia carriera | macchina

Ordine d’arrivo F1 - GP Australia 2019 : risultato e classifica. Valtteri Bottas in trionfo - Ferrari deludenti : Vettel quarto : Valtteri Bottas ha vinto il GP d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Mercedes ha letteralmente dominato la gara che si è disputata all’Albert Park di Melbourne, la seconda guida delle Frecce d’Argento è scattata dalla seconda piazzola ed è stato incontenibile riuscendo a battere il compagno di squadra Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo in carica partiva dalla pole position ma non è riuscito a ...

Valtteri Bottas - F1 GP Australia 2019 : “Peccato per la pole mancata - ma sono esterrefatto dal livello della W10” : Ancora una volta per Valtteri Bottas si è materializzata una beffa nella sua carriera. Non è stato sufficiente aver piazzato un giro pressoché perfetto nel suo primo tentativo del Q3, nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno, dato che, nonostante ciò, il suo compagno Lewis Hamilton è arrivato in extremis a soffiargli la pole position per l’ennesima volta. Poco più di un decimo che hanno fatto tutta la ...

F1 - novità tricolore per Valtteri Bottas : il finlandese avrà un nuovo ingegnere di pista italiano : Dopo la partenza di Tony Ross, sarà Riccardo Musconi a ricoprire il ruolo di ingegnere di pista per Bottas nel Mondiale 2019 Valtteri Bottas avrà un nuovo ingegnere di pista nel Mondiale 2019 di Formula 1, si tratta di Riccardo Musconi che prenderà il posto di Tony Ross, trasferitosi in Formula E. AFP/LaPresse Presente già nell’organigramma Mercedes come ingegnere delle prestazioni della macchina di Hamilton, Musconi si occuperà ...

F1 - Test Barcellona 2019 - Valtteri Bottas : “Non possiamo mettere da parte tutti gli interrogativi tipici delle prove” : La Mercedes non ha avuto problemi nel penultimo dei quattro giorni della seconda serie di Test delle scuderie della Formula 1 a Barcellona: il finlandese Valtteri Bottas, si è concesso a lungo ai microfoni di motorsport.com, che in una delle ultime occasioni prima dell’esordio Mondiale. Il finlandese ha dichiarato: “La macchina va meglio, anche se non possiamo mettere da parte tutti gli interrogativi tipici delle prove. Ma posso ...

F1 - Valtteri Bottas : “Era importante avere un po’ di feeling con il nuovo pacchetto aerodinamico” : La Mercedes ha avuto problemi nel primo dei quattro giorni della seconda serie di test delle scuderie della Formula 1 a Barcellona: undicesimo tempo per il finlandese Valtteri Bottas, che nella sessione pomeridiana ha completato soltanto sette tornate in seguito ad un problema alla pressione dell’olio, con conseguente sostituzione del motore. A fine giornata Bottas ha dichiarato a f1grandprix.motorionline.com: “Sfortunatamente, dopo ...

F1 - Valtteri Bottas : “La Mercedes ha problemi di bilanciamento. Servono degli aggiornamenti” : La quattro giorni di test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna) è andata in archivio. Secondo il parere di gran parte degli addetti ai lavori la Ferrari è partita meglio rispetto a tutti. La SF90 si è rivelata una vettura nata bene e sia il tedesco Sebastian Vettel che il monegasco Charles Leclerc hanno dimostrato di saper andar forte in tutte le condizioni. Tra i team “preoccupati” per questi riscontri vi è senza dubbio la ...

F1 - Test Barcellona 2019. Valtteri Bottas : “La Ferrari è stata più veloce di noi - veloci su long run e giro secco” : La quattro giorni di Test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna) è andata in archivio. Nel day-4 è arrivato il colpo di coda della Renault del tedesco Nico Hulkenberg, anche se dietro il primo tempo del teutonico c’è una chiara simulazione di time-attack che altri team non hanno fatto. Tra questi vi è senza dubbio la Mercedes. Il finlandese Valtteri Bottas e il britannico (cinque volte iridato) Lewis Hamilton si sono classificati in quarta ...