Valerio Nobili | il Bambino Gesù piange il suo professore | «Era nato per fare il medico»

Muore mentre è in bici il prof. Valerio Nobili - luminare e pediatra del Bambin Gesù di Roma : aveva 53 anni : E’ morto ieri, colpito da un malore mentre era in bici, il professore Valerio Nobili, 53 anni, responsabile di Unità Operativa Complessa di Epatologia, Gastroenterologia e Nutrizione all’Ospedale pediatrico Bambino Gesè di Roma. Professore associato di Pediatria presso il Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile dell’Universita’ La Sapienza di Roma, Nobili era al Bambino Gesu’ da oltre 20 anni. Medico, ...

