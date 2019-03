Usa,omicidio boss Calì: arrestato uomo

La polizia Usa haunsospettato di essere l'assassino delFrancesco "Frank", capo della famiglia mafiosa dei Gambino che sarà incriminato per. "Franky Boy", 53 anni, è stato ucciso mercoledì scorso con sei colpi di arma da fuoco davanti alla sua casa di Staten Island. L'attualmente,fermato nel New Jersey, è Anthony Comello, 24 anni. Quello diè il primodi unmafioso a New York da 34 anni, quando fu ucciso Paul Castellano.(Di domenica 17 marzo 2019)

