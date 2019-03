Usa | storia di Tani | profugo | senzatetto che diventa campione di scacchi a New York A 8

[La storia] Il più ricco oggi è Bezos ma il sovrano africano MUsa l'avrebbe fatto impallidire : è stato il più ricco di sempre : Nelle classifiche dei Paperoni del mondo attualmente Jeff Bezos , patron di Amazon , figura nel gradino più alto. La sua ricchezza ammonterebbe stando a Forbes a ben 131 miliardi di dollari . Eppure ...

«Cose positive da Mussolini» - Tajani si scUsa : «Non intendevo banalizzare la pagina più buia della storia» : «Da convinto antifascista mi scuso con tutti coloro che possano essersi sentiti offesi dalle mie parole, che non intendevano in alcun modo giustificare o banalizzare un regime antidemocratico e ...

Irama ufficializza la rottura con Giulia De Lellis : "Storia conclUsa tempo fa" : Dopo numerose indiscrezioni, Irama ha ufficializzato la fine dell"amore con Giulia De Lellis attraverso una Instagram story in cui ha spiegato di essere rimasto in ottimi rapporti con la nota influencer.Che la storia tra Irama e Giulia De Lellis non stesse procedendo a gonfie vele, sembrava essere un fatto ormai noto. Lei lo aveva seguito, emozionata, dietro le quinte del Festival di Sanremo 2019, ma poi lui aveva disertato la sua festa di ...

Irama annuncia : 'La mia storia con Giulia De Lellis si è conclUsa di comune accordo' : Dopo qualche giorno di gossip e mezze smentite, è finalmente stata fatta chiarezza sulla notizia che voleva Irama e Giulia De Lellis vicini alla rottura: è stato il cantante a confermare l'addio all'influencer con un post che ha caricato nelle sue "Instagram Stories" pochissimi minuti fa. Il vincitore di Amici ha fatto sapere che la storia con la romana è finita di comune accordo, che sono rimasti in buoni rapporti e che lui non vuole più essere ...

Uno dei massimi scienziati della storia : Archimede di SiracUsa - circa 287 a.C. : Si deve a lui la teoria della leva che lo portò a pronunciare la famosa frase «Datemi un punto d'appoggio e vi solleverò il mondo».

George Clooney accUsa : Meghan Markle trattata come Lady Diana - 'La storia si ripete' : George Clooney paragona Meghan Markle a Lady Diana sulla base del trattamento loro riservato dai media. Con un triste presentimento: "Si sa come va a finire'. George Clooney: Lady D come Meghan Non ha dubbi l'attore americano George Clooney, bellissimo di Holliwood e invitato d'onore al royal wedding di maggio scorso tra la bella attrice Meghan Markle e il principe Harry. Il trattamento che la stampa e i media in genere avrebbero riservato a ...

EdicUsano presenta la storia del pensiero economico : Lo spiega, all'agenzia Dire, Gabriele Serafini, docente di economia politica presso l'Università Niccolò Cusano, e autore del volume 'storia del pensiero economico' edito da Edicusano. 'Molti ...

Giancarlo Magalli smentisce la sua relazione con la 22enne Giada FUsaro : “Una storia d’amore inventata e costruita” : Con un lungo post su Facebook, Giancarlo Magalli ha smentito la notizia della sua relazione con la 22enne Giada Fusaro, di 49 anni più giovane di lui, pubblicata dal settimanale Gente in un servizio dal titolo “La verità sulla loro storia“. “Oggi, improvvisamente, mi viene attribuita una relazione, per di più con una ragazza più giovane di mia figlia e questo ha provocato reazioni che vanno dalla solidarietà al rimprovero – ...

Giancarlo Magalli ha trovato l’amore : “Tutta la verità sulla sua storia con Giada FUsaro” : “Ho trovato l’amore, non sono più più single, sono felice, ci siamo trovati a ‘metà strada’, proprio in zona Cesarini. Se è coetanea? Macché! È più giovane di me. Non si dice di quanto. Diciamo che Berlusconi mi batte“. Così diceva qualche giorno fa Giancarlo Magalli in un’intervista alla trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora e, stando alle foto pubblicate dal settimanale Gente sembra essere proprio ...