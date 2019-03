Usa | Paris Jackson ricoverata in ospedale | ma la ragazza nega il tentativo di suicidio

Parisi contro Cuccarini - post al vetriolo : «Paradisi fiscali? Io pago le tasse in Usa.. ora lo sai» : Continua la polemica a distanza fra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Stavolta è l'americana ad attaccare, tramite un tweet e un comunicato ufficiale rivolto alla collega italiana, che...

L'ignoranza non è una scUsa! Heather Parisi replica alla Cuccarini : Il botta e risposta al vetriolo tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini non accenna a trovare una conclusione. “Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste. H*”, aveva twittato la Parisi. Continua il botta e risposta tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Questa volta l'ultima parola spetta alla showgirl statunitense ...

Cuccarini-Parisi - continua il botta e risposta al vetriolo. Heather : “Un americano - ovunque viva - paga le tasse in Usa. Ah saperlo? Ora lo sai!” : Il botta e risposta al vetriolo tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini non accenna a trovare una conclusione. “Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste. H*”, aveva twittato la Parisi a commento di un’ intervista rilasciata dalla collega, “nemica non amatissima”, sul settimanale Oggi. E la ...