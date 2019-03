Uomini e Donne | Andrea Dal Corso bisessuale? L' escort trans | «È un finto etero»

Uomini e Donne - Antonio Moriconi fidanzato? Lui interviene - poi la verità su Teresa : Uomini e Donne, Antonio Moriconi si è fidanzato davvero? Il gossip degli ultimi giorni Finalmente la verità su Antonio Moriconi fidanzato dopo Uomini e Donne! Si è parlato molto in questi giorni di una sua nuova fiamma, una volta terminato il percorso con Teresa Langella nel programma. In particolare, è circolata la voce su una […] L'articolo Uomini e Donne, Antonio Moriconi fidanzato? Lui interviene, poi la verità su Teresa proviene da ...

Uomini e Donne gossip - Lorenzo e Claudia : caos e strade bloccate! : Claudia e Lorenzo, news Uomini e Donne: fan bloccano le strade! Lorenzo e Claudia sono una coppia amatissima di Uomini e Donne. Probabilmente la più seguita dell’ultima edizione e l’affetto dei loro innumerevoli fan si fa sempre sentire. Pur di vederli, è stata bloccata una strada! Lorenzo Riccardi, su Instagram, ha pubblicato un video in […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Lorenzo e Claudia: caos e strade bloccate! proviene ...

Uomini e Donne oggi - Arianna si confessa : la famiglia di Andrea e il rimpianto : Uomini e Donne oggi, Arianna Cirrincione si apre ai fan: le confessioni oggi Arianna Cirrincione ha trovato un po’ di tempo da dedicare ai fan. Dopo Uomini e Donne, la fidanzata di Andrea Cerioli ha voluto condividere pensieri e confessioni con chi la segue su Instagram. Lo ha fatto mentre era in viaggio, era in […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Arianna si confessa: la famiglia di Andrea e il rimpianto proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Ivan e Sonia volo speciale insieme : la felicità della coppia : Ivan e Sonia Uomini e Donne in viaggio: ecco cosa hanno deciso di fare Tutti vogliono sapere come procede davvero la storia di Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. Li abbiamo visti felici a Uomini e Donne (nella puntata durante la quale Ivan ha punzecchiato il nuovo tronista), ma come sono realmente le giornate dei due […] L'articolo Uomini e Donne, Ivan e Sonia volo speciale insieme: la felicità della coppia proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : Andrea Dal Corso conferma l’incontro con la trans : Andrea Dal Corso di Uomini e Donne rompe il silenzio e attacca Guendalina Rodriguez Nelle ultime ore Guendalina Rodriguez, transessuale salita alla ribalta per alcuni flirt con alcuni calciatori, ha sganciato una vera bomba, dicendo che Andrea Dal Corso è bisessuale. L’ex volto del Trono Classico ha rotto il silenzio e ha voluto dire la sua. Secondo l’imprenditore veneto, Guendalina sarebbe soltanto una bugiarda e, attraverso il suo ...

Uomini e Donne - il tronista Andrea : 'In questo momento ho una piccola preferenza' : Andrea Zeletta è uno dei nuovi tronisti del programma televisivo Uomini e Donne che da poco ha iniziato il suo percorso all'interno del programma. Fin d subito il suo trono è stato molto chiacchierato per il suo interesse nei confronti della corteggiatrice di Ivan, Natalia Paragoni. Tra i due è nato un forte interesse fin da subito e gli scontri del nuovo tronista con lo spagnolo non sono mancati. In una recente intervista rilasciata al ...

Uomini e Donne - Natalia su Andrea Zelletta : 'Con le altre sta solo giocando' : Natalia Paragoni è una delle corteggiatrici di Uomini e Donne più discusse del momento. La ragazza ha iniziato il suo percorso all'interno del programma dichiarandosi per il tronista Ivan Gonzalez. Una volta arrivato Andrea Zelletta, però, la Paragoni ha subito mostrato il suo interesse per questo nuovo tronista, complice il rapporto burrascoso che si era venuto a creare nelle ultime settimane con Ivan. Tra i due è nata una forte sintonia che ...

Anticipazioni Uomini e donne - prossima settimana : il confronto tra Luigi e Valentina Galli : La puntata del Trono Classico di Uomini e donne trasmessa ieri 15 marzo su Canale 5 si è conclusa con la discussione tra Angela e Davide: quest'ultimo è stato invitato ad andarsene a causa delle sue dichiarazioni su Giulia Cavaglià. I telespettatori del dating show hanno quindi potuto leggere sullo schermo la scritta "continua", la stessa che è stata indicata al termine del tradizionale riassunto pubblicato sul sito di Maria De Filippi. In ...

Uomini e donne - Gemma Galgani e la voce clamorosa : "La De Filippi non sa più che fare" - terremoto Mediaset : Bistratta e chiacchierata, Gemma Galgani è la protagonista assoluta di Uomini e donne, non solo del Trono Over. Ora però secondo il settimanale Nuovo Tv si sta preparando un vero e proprio terremoto nello storico dating show di Maria De Filippi. La conduttrice regina di Mediaset "non saprebbe più co

Uomini e donne - la trans Guendalina Rodriguez e la bomba sul cavaliere Andrea Dal Corso : 'Potrei rovinarlo' : bomba trans su Uomini e donne . A uscire allo scoperto è Guendalina Rodriguez , transessuale salito alla ribalta per una presunta love story con l'ex milanista Niang e che ha ammesso di frequentare il ...

Uomini e donne - la trans Guendalina Rodriguez e la bomba sul cavaliere Andrea Dal Corso : "Potrei rovinarlo" : bomba trans su Uomini e donne. A uscire allo scoperto è Guendalina Rodriguez, transessuale salito alla ribalta per una presunta love story con l'ex milanista Niang e che ha ammesso di frequentare il cavaliere del Trono Classico Andrea Dal Corso, ex Temptation Island e soprattutto protagonista di un

Uomini e Donne : Roberta del Trono Over replica alle critiche dopo lo schiaffo a Riccardo : Uomini e Donne Trono Over: Roberta Di Padua replica alle critiche dopo lo schiaffo a Riccardo Guarnieri Roberta Di Padua al Trono Over è stata spesso chiamata al centro dello studio da Maria De Filippi per parlare dei suoi sentimenti per Riccardo Guarnieri. La sua frequentazione con il cavaliere, iniziata con i migliori propositi, non […] L'articolo Uomini e Donne: Roberta del Trono Over replica alle critiche dopo lo schiaffo a Riccardo ...

Uomini e Donne - Roberta e lo schiaffo a Riccardo. Il vero motivo : perché l'ha brutalizzato : La dama del Trono Over di Uomini e Donne Roberta Di Padua ha spiegato il perché dello schiaffo dato a Riccardo Guarnieri in un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. La donna ha spiegato di aver reagito impulsivamente per la troppa delusione. Infatti una settimana prima si era recata a Tar

Anticipazioni Uomini e donne : Manetti potrebbe rientrare nel programma per Gemma : Giorgio Manetti e Gemma Galgani hanno ripreso a far sognare il pubblico di Uomini e donne dopo anni dalla loro separazione. La coppia ha chiuso la relazione da anni ormai, ma sono in molti a pensare che lei non abbia mai definitivamente archiviato i sentimenti per il "Gabbiano". E sebbene non siano mancati i flirt, non ultimo quello con Rocco Fredella, la sensazione è che la torinese non sia davvero interessata ai cavalieri conosciuti di recente ...