Unioni civili | per la prima volta una donna verserà l’assegno alla ex

Unioni civili : arriva il primo "sì" all'assegno di divorzio per una coppia di donne : Il Tribunale di Pordenone in una causa di "divorzio" fra due donne unite civilmente, ha riconosciuto un "assegno divorzile" periodico a favore della 'coniuge' più debole. Lo spiega all'ANSA l'avvocata Maria Antonia Pili, presidente di Aiaf Fvg.Nel provvedimento del Tribunale, presieduto dal giudice Gaetano Appierto, si legge che è "altamente verosimile che nel corso della stabile convivenza delle parti in causa, con inizio ...

Legge Cirinnà - Mussolini : "Dico sì alle Unioni civili anche per gli eterosessuali" : "Viva la Cirinnà. Ha fatto bene a esporre quel cartello su Dio, Patria e famiglia. Ma in fondo è vero: è una vita de m... perché ci son dei condizionamenti pazzeschi. In Italia siamo troppo condizionati". Parola di Alessandra Mussolini. Strano, ma vero. L'europarlamentare - ex Forza Italia - ha difeso la senatrice del Partito Democratico e la Legge che porta il suo nome sulle unioni civili.La Mussolini, ospite de La Zanzara su Radio 24, ha anche ...

Unioni civili e dei matrimoni a Milano : pubblicati i dataset : Il portale Open data del Comune di Milano si arricchisce di nuovi importanti dataset. Infatti sono stati pubblicati i dataset relativi