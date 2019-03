Una ragazza ubriaca ha investito e ucciso un giovane in bicicletta 

Napoli - difende ragazza da Una rapina : 50enne picchiato da un extracomunitario : Un giovane cittadino di origini gambiane è finito in manette ieri a Napoli con l'accusa di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Lo straniero di circa 30 anni ha, infatti, prima tentato di rapinare una ragazza e, in seguito, ha picchiato selvaggiamente un uomo che aveva assistito alla scena ed era intervenuto per difenderla.Il grave episodio di violenza è avvenuto nella giornata di ieri nei pressi di ...

LUCA DAFFRÈ/ Uomini e Donne : 'Giulia è Una bella ragazza - ma Angela...' : LUCA DAFFRÈ conteso tra Angela Nasti e Giulia Cavaglia, chi avrà la meglio? Oggi in onda il nuovo appuntamento del trono classico di Uomini e Donne.

Isola dei Famosi 2019 - Alba Parietti : "Soleil è Una ragazza in gamba" : Il suo comportamento da leader aveva creato una spaccatura tra lei e il resto del cast all'Isola dei Famosi, così Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata aspramente criticata da una delle opinioniste del programma, Alba Parietti.L'Alba nazionale ha tuttavia voluto correggere il tiro direttamente dal suo Instagram, in seguito ad alcuni attacchi da parte dei fan della fidanzata di Jeremias Rodriguez: “Scusate, ma proprio ...

Giudice impone al comune di dare cittadinanza a Una ragazza nigeriana : Ancora una volta certa magistratura politicizzata e affetta da manie di protagonismo pretende di sostituirsi alla politica. Oltre tutto su temi fortemente ideologici e divisivi, determinando anche un ...

Manchester - uccisa Una ragazza italiana di 26 anni : Una ragazza bresciana di 26 anni è stata trovata uccisa in un appartamento a Manchester , in Inghilterra, dove la polizia avrebbe già fermato due giovani sospettati del delitto: lo riporta il ...

Caso di meningite a Reggio Emilia - morta Una ragazza di 19 anni : Caso di meningite a Reggio Emilia, morta una ragazza di 19 anni La giovane era stata ricoverata sabato 9 marzo per sepsi da meningococco nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Maria Nuova. Era arrivata nella struttura in condizioni già gravi. Predisposta la profilassi per le persone entrate in contatto con la ...

Caso di meningite a Reggio Emilia - muore Una ragazza di 19 anni - Sky TG24 - : La giovane era stata ricoverata sabato 9 marzo per sepsi da meningococco nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Maria Nuova. Era arrivata nella struttura in condizioni già gravi. Predisposta ...

UK - fecero ubriacare Una ragazza e poi abusarono di lei : tre giovani condannati : Un'altra brutta storia di abusi e violenze di natura sessuale su una donna, arriva dal Regno Unito, precisamente da Derby, nell'omonima contea inglese del Derbyshire. Secondo quanto riferisce il quotidiano britannico Mirror, che ha seguito la vicenda, una giovane ragazza sarebbe stata costretta a bere fino all'inverosimile da tre giovani, che aveva conosciuto nel locale dove questa si era recata con alcuni suoi amici. La vittima era già brilla, ...

Napoli - San Giorgio : applausi e pianti per i tre accusati di violenza su Una ragazza : In questi giorni nel napoletano, precisamente nella zona di San Giorgio a Cremano, si è consumato un caso di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 24 anni nell'ascensore della circumvesuviana. Gli aggressori sono stati tre e sono stati tutti riconosciuti. Si tratta di Antonio Cozzolino, Alessandro Sbrescia e Raffaele Borrelli. I tre protagonisti della vicenda sono stati trattenuti in commissariato dalle ore 2.00 alle ore 8.30 del mattino. ...

Aggredita da quattro rottweiler nel giardino di casa : grave Una ragazza di 17 anni : L'aggressione in una villetta a Nettuno, in provincia di Roma. La giovane è in prognosi riservata in ospedale

Il silenzio dell’acqua - Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti poliziotti sulle tracce di Una ragazza scomparsa : Giorgio Pasotti, dopo aver dato corpo e voce a Paolo Libero, una delle divise più amate della recente storia televisiva, torna nei panni di un poliziotto, il vicequestore Andrea Bellini: “Un poliziotto completamente differente, più maturo, e nella difficile posizione di dover indagare tra i suoi affetti più cari.” Insieme a Pasotti, protagonista de Il silenzio dell’acqua anche Ambra Angiolini, alla sua prima prova nella ...

Tre fermati per lo stupro di Una ragazza nella Circumvesuviana : Una linea difficile La stazione di San Giorgio a Cremano è già finita più volte sotto i riflettori della cronaca: appena un mese fa sono stati ripristinati i murales di Massimo Troisi e Alighiero ...

Anticipazioni U&D oggi : segnalazione su Stefano - avvistato con Una 'sconosciuta' ragazza : Uomini e donne torna oggi 6 marzo su Canale 5 per la terza puntata settimanale dedicata al Trono Over. Dopo l'ampio spazio dedicato ieri alle novità riguardanti Roberta Di Padua, ancora alle prese con i posteri della sua frequentazione con Riccardo Guarnieri, l'appuntamento odierno ripartirà da un nuovo scambio di battute tra Gemma Galgani e Rocco Fredella, con la presenza del terzo incomodo Giorgio.Al centro dello studio siederanno anche ...