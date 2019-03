Un terzo degli spazi tv è per il governo | Di Maio straccia pure Conte

Oltre un terzo degli italiani in volo pagherebbe zona per l'intimità : Roma, 14 mar., askanews, - Dalla scelta del posto migliore, all'imbarco prioritario, dallo spazio più confortevole per le gambe alla possibilità di portare a bordo un numero maggiore di bagagli fino ...

Sci alpino - la classifica degli italiani più vittoriosi in Coppa del Mondo : Dominik Paris sale a quota 15 - terzo posto : Dominik Paris non si ferma davvero più e oggi ha vinto la discesa libera di Soldeu, Finale della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Quarto sigillo stagionale in questa specialità per l’altoatesino che si è preso il lusso di imporsi anche nelle Classiche di Bormio e Kitzbuehel. Il Campione del Mondo di superG è così salito a quota 15 successi in carriera (12 in discesa e 3 in superG) nel massimo circuito itinerante e ha rafforzato il terzo ...

Giornata Mondiale dell’Udito : oltre un terzo degli italiani non ha mai fatto un controllo : In occasione del World Hearing Day – Giornata Mondiale dell’Udito – che si celebra il 3 marzo 2019, MED-EL presenta uno studio internazionale che evidenzia come, nel mondo e in Italia, ci sia ancora molto lavoro da fare per sensibilizzare sull’importanza di effettuare controlli dell’Udito regolari, sin dai primi anni di età, elemento imprescindibile per trattare in modo tempestivo e adeguato le diverse forme di sordità. La Giornata ...

VIDEO Thomas Fabbiano cede a Grigor Dimitrov nel terzo turno degli Australian Open : Purtroppo non è una buona giornata per gli italiani a Melboune: Thomas Fabbiano non ce la fa, troppo forte per l’azzurro il bulgaro Grigor Dimitrov, che nel terzo turno degli Australian Open si impone per 7-6 (5) 6-4 6-4 in un match in cui comunque il tennista italiano ha venduto cara la pelle prima di cedere al più quotato avversario. IL VIDEO DEL MATCH TRA Fabbiano E Dimitrov AGLI Australian ...

VIDEO Andreas Seppi cede a Frances Tiafoe nel terzo turno degli Australian Open : Purtroppo non è una buona giornata per gli italiani a Melboune: Andreas Seppi non riesce a raggiungere ancora una volta il quarto turno degli Australian Open: il tennista altoatesino si ferma al terzo scoglio, rappresentato dallo statunitense Frances Tiafoe, che rimonta ed estromette l’azzurro dopo una battaglia lunga cinque set con il punteggio di 6-7 (3) 6-3 4-6 6-4 6-3. IL VIDEO DEL MATCH TRA Seppi E Tiafoe AGLI Australian ...