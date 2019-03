Un segnale di ottimismo | la vittoria di Čaputova del primo round elettorale in Slovacchia

ilfoglio

(Di domenica 17 marzo 2019) Vincendo ildelle elezioni presidenziali in, l’avvocato ambientalista Zuzanasi avvicina a diventare ilpresidente donna del paese. Sarebbe una svolta radicale per un paese che è stato preda della corruzione dilagante da quando, nel 1993, si è costituita la Repu

ClementiF : RT @ilfoglio_it: Vittoria di Zuzana Caputova al primo round elettorale in Slovacchia. Non è ancora finita ma il messaggio è chiaro: i popul… - FRubei : RT @ilfoglio_it: Vittoria di Zuzana Caputova al primo round elettorale in Slovacchia. Non è ancora finita ma il messaggio è chiaro: i popul… - ilfoglio_it : Vittoria di Zuzana Caputova al primo round elettorale in Slovacchia. Non è ancora finita ma il messaggio è chiaro:… -