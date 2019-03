Un calciatore 14enne è stato coperto di insulti razzisti e nessun adulto ha fatto niente

agi

(Di domenica 17 marzo 2019) Nuovo caso di razzismo dal calcio giovanile, stavolta durante una partita della categoria Giovanissimi in Liguria: sabato pomeriggio il portiere 14enne sudamericano del Priamar di Savona èbersagliato con cori offensivi (tra cui "Negro di merda") da una ventina di ragazzi tifosi della squadra di casa, la Cairo Montenotte (Savona). L'arbitro, una giovane donna, ha sospeso la gara due volte per cercare di fermare le offese razziste."Mio figlio è ferito e amareggiato, è un episodio vergognoso che non merita altri commenti se non un intervento deciso della Federazione, non si possono accettare certi episodi", ha denunciato la madre del ragazzo ai media locali. "Siamo molto dispiaciuti", ha aggiunto, "penso cheo si deve permetteredel genere, fuori o dentro gli stadi, grandi e piccoli". "o degli adulti presenti alla stadio è intervenuto ...

