Ufficiale | Monchi al Siviglia | ' ' Il ritorno del Leone' '

Siviglia - Ufficiale il ritorno di Monchi nel ruolo di direttore sportivo : domani la presentazione : Conclusa l’esperienza alla Roma, lo spagnolo è tornato nel club che aveva lasciato due anni fa Lascia la Roma e torna a casa sua al Siviglia. Questa la strada scelta dall’ex ds giallorosso Monchi che ha deciso di tornare in Spagna e non andare all’Arsenal o al Psg, sue pretendenti. Oggi l’annuncio ufficiale del club spagnolo: “Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, ritorna in quella che sarà sempre la sua casa. ...

Ufficiale : Monchi torna al Siviglia dopo la parentesi alla Roma : Roma - Niente Arsenal , dopo la Roma Monchi torna a casa: il Siviglia annuncia che dal 1° aprile il dirigente spagnolo che ha divorziato da James Pallotta dopo l'esonero di Di Francesco sarà ...

Liga - Monchi a Siviglia - è Ufficiale. Il club : "Il ritorno del leone" : 'Il ritorno del Leone'. Ha scritto così il Siviglia sul suo sito nell'annunciare il ritorno a casa di Ramon Monchi come direttore sportivo generale. A lui sarà affidata, a partire dal primo aprile, ...

Ufficiale - Monchi è il nuovo direttore sportivo del Siviglia : ROMA - È arrivata l'ufficialità , Monchi è tornato a casa. Il Siviglia questa mattina ha annunciato con un comunicato e un video sul proprio sito il ritorno del figliol prodigo: dopo due anni ...

Ufficiale : Roma - ecco Ranieri. Monchi : rescissione consensuale : Roma - Claudio Ranieri è arrivato a Roma da Londra, Monchi in uscita. Il giorno dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco successivo alla sconfitta nel derby e all'eliminazione in Champions League , in ...

MONCHI LASCIA LA ROMA - Ufficiale/ Risoluzione consensuale : Massara direttore sportivo : Dopo Di Francesco anche MONCHI saluta la ROMA: Risoluzione consensuale del contratto, ora è UFFICIALE. Massara nuovo direttore sportivo del club giallorosso

Dimissioni Monchi - Ufficiale la risoluzione del contratto : Massara nuovo DS : Dimissioni Monchi – Terremoto in casa Roma. Dopo l’esonero di Di Francesco arriva l’addio di Monchi. Il direttore sportivo spagnolo, arrivato due anni fa a Roma, ha risolto consensualmente l’accordo con la Società di Pallotta. Monchi non era favorevole alla cacciata di Di Francesco dopo l’eliminazione dalla Champions League, e ha deciso di dimettersi firmando la rescissione consensuale […] L'articolo ...

Roma - risoluzione consensuale con il ds Monchi : è Ufficiale : Sono ore davvero convulse quelle che si stanno vivendo in casa Roma e diretta conseguenza dell’eliminazione dei giallorossi in Champions League ad opera del Porto. Una vera e propria rivoluzione extra campo è in atto: il club capitolino ha infatti salutato Eusebio Di Francesco, che nella giornata di ieri aveva diretto l’allenamento, e riabbracciato Claudio […] L'articolo Roma, risoluzione consensuale con il ds Monchi: è ...

Ufficiale - anche Monchi dice addio alla Roma : Monchi Roma – E’ stata una due giorni intensa in casa Roma. Dopo l’eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League e il conseguente esonero del tecnico Eusebio Di Francesco, nella giornata di oggi si è consumato anche l’addio del direttore sportivo Monchi. L’ex Siviglia e il club capitolino hanno risolto consensualmente dopo due anni […] L'articolo Ufficiale, anche Monchi dice addio alla Roma è stato realizzato da Calcio e ...