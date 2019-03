Tumori | team di ricercatori italiani scopre nuovo ruolo di una proteina di riparazione

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2019) Da Siena a Philadelphia passando per Avellino e Napoli. Passa per queste città la scoperta che porta un contributo alla lotta contro i. Si tratta di unanota per il suonella regolazione dell’espressione genica, cioè quel cammino che dal gene porta alla produzione dellacorrispondente, che ha in realtà un compito fondamentale nel prevenire l’accumulo di mutazioni e l’insorgenza di malattie come il cancro.La sua sigla – come riporta l’Ansa – è HNRNPD e chi ha svelato questosono idel gruppo di Antonio Giordano, Direttore dell’Istituto Sbarro per la ricerca sul cancro presso la Temple University di Philadelphia (Usa) e professore all’Università di Siena. Lo scienziato ha messo insieme uninteramente italiano che, dopo quattro anni di ricerca finanziati con fondi statali e federali americani, ha pubblicato sulla ...

