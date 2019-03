Trapattoni 80 anni | questa sì che è vita

L’uomo del giorno – Giovanni Trapattoni - da ‘strunz’ al ‘gatto nel sacco’ - le frasi celebri dell’allenatore : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica l’Uomo del giorno , giornata importante per tutti gli appassionati di calcio, è il compleanno dell’allenatore Giovanni Trapattoni . E’ stato un ottimo centrocampista poi la carriera entusiasmante da allenatore, è riuscito nell’impresa di trionfare in Italia, Germania, Austria e Portogallo, l’ultima esperienza da allenatore è stata sulla panchina ...

Gli 80 anni di Giovanni Trapattoni : Tanti auguri, nonno Trap. Che cosa aggiungere di nuovo a un personaggio come Giov anni Trapattoni nel giorno del suo ottantesimo compleanno? Cos'è che non sapete del mediano, colonna per quattordici anni del leggendario Milan di Nereo Rocco, che mordeva le caviglie degli avversari più famosi, e poi dell'allenatore che ha coniugato catenaccio e calcio totale? Leggi il blog di Riccardo Luna: Perché Trapattoni è il nonno internet che ...

Trapattoni - gli 80 anni di un mito : Lui che fischia. Lui che si sbraccia. Lui che gesticola ai giocatori la posizione giusta, l'avversario da puntare o da marcare. Lui che s'incazza perché la squadra non lo segue e se non ci credete ...

Trapattoni compie 80 anni : tutte le sue frasi più celebri : E per celebrare un pezzo di storia del nostro calcio, ecco alcune delle sue frasi più famose che, in alcuni casi, hanno letteralmente fatto il giro del mondo. SPORTMEDIASET CALCIO Trap, 80 anni di ...

Giovanni Trapattoni prossimo 80enne : “seguo sempre il calcio - ma voglio dedicare del tempo alla famiglia” : Giovanni Trapattoni si appresta a spegnere ben 80 candeline, un traguardo importante per l’ex tecnico che resta un grande osservatore del calcio mondiale “I miei progetti per i prossimi anni? Per il momento mi sto godendo la pensione per stare vicino alla mia famiglia. Devo ammettere che da allenatore non sono stato un nonno esemplare. Ero sempre via e anche quando ero a casa pensavo troppo al calcio. Ora invece sto cercando di ...