The Good Doctor 2 | replica degli episodi 13 e 14 online sul sito RaiPlay

Blastingnews

(Di domenica 17 marzo 2019) Stasera su Rai 2 andranno in onda il tredicesimo e il quattordicesimoo della seconda stagione di The, la serie statunitense dell'emittente ABC con protagonista Shaun Murphy, un giovane specializzando autistico affetto dalla sindrome del 'Savant'. Il geniale medico, che svolge la sua specializzazione al St. Bonaventure Hospital di San Josè, ha la capacità di notare dettagli che gli altri dottori non colgono e il suo apporto diventa determinante in molti casi 'complessi'. La seconda stagione del medical drama si è già conclusa negli Stati Uniti l'11 marzo con il diciottesimo e ultimoo. In Italia, la Rai stasera trasmetterà gli13 e 14. Al centro della trama ci saranno, oltre ai casi medici, il rapporto tra Shaun e Lea e i contrasti con il suo amico e mentore, il dottor Glassman. Dopo la messa in onda su Rai 2 glisaranno disponibili sul...

acmilan : Good evening from the Stadio Bentegodi. Game time in less than 45 minutes ?? L'arrivo della squadra al Bentegodi. Ma… - TrinitySposi : ???? A good marriage is that in which each appoints the other guardian of his solitude ???? Un buon matrimonio è quel… - teampavone : Domenica 17 Marzo 2019 Oggi sarà una gran giornata di fuoco per tutto il TEAM. Una giornata dura ed impegnativa.… -