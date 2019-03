Teatro La Scala | ministro Bonisoli | su fondi sauditi in atto verifica

Fondazione Tim e Accademia Teatro alla Scala - al via Stage on the Net : ... il progetto renderà disponibili su www. Accademia Scala .it e su www. Fondazione tim.it video di presentazione dei corsi; live streaming dei tanti appuntamenti artistici, concerti, spettacoli di danza, ...

Casting per il Teatro alla Scala di Milano e per SDL Tv : Sono attualmente in corso le selezioni di ballerini e ballerine di fila per il corpo di ballo del prestigioso e noto Teatro alla Scala di Milano. Sono inoltre tuttora aperti i Casting di SDL Tv per la ricerca di sosia di personaggi come Totò, Fantozzi, Roberto Benigni (ma non solo), per i canali Mediaset. Teatro alla Scala Per il corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano sono in corso le selezioni di ballerini e ballerine di fila. Queste le ...