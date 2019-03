Supernatural 14X16 | trama | anticipazioni | promo | spoiler | streaming

cubemagazine

Don't Go In the Woods va in onda sulla The CW americana giovedì 21 marzo 2019. Torna così la serie tv su angeli, demoni e sovrannaturale con Jensen Ackles e Jared Padalecki. Il prossimo episodio della quattordicesima stagione di Supernatural si intitola Don't Go In the Woods, che tradotto in italiano significa letteralmente "non andare nel bosco". L'emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull'episodio: Sam e Dean restano sconcertati quando incontrano un mostro di cui non hanno mai sentito parlare prima. Nel frattempo Jack fa del suo meglio per impressionare un nuovo gruppo di amici. Negli USA l'episodio va in onda sulla The CW

