Superbike | trionfo Ducati nel Gp della Thailandia | Bautista si prende anche Superpole e

sportfair

(Di domenica 17 marzo 2019) Sei su sei per Alvaroin questa stagione di, lo spagnolofa percorso nettoinAlvarosenza rivali in, lo spagnolovince a mani bassee Gara-2 del Gp, dopo essersi presoGara-1 ieri.Costanza Benvenuti/LaPresseUnsenza appello, che va a sommarsi alla tripletta centrata a Phillip Island e che costringe Jonathan Rea all’ennesima giornata da comprimario. Doppio secondo posto per il pilotaKawasaki, costretto ad inchinarsi asia nellache in Gara-2, senza riuscire a sopravanzarlo. Un dominio in piena regola quello, che potrebbe adesso prolungarsiad Aragon, dove però il motore potrebbe non essere così decisivo come successo nelle prime due uscite stagionali. “Non so cosa dire, davvero. Siamo stati ...