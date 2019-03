Superbike - Thailandia | Gara2 | Bautista non si ferma più

VIDEO Superbike - Highlights GP Thailandia : Alvaro Bautista domina a Buriram e vince tutte le gare : A Buriram si è disputato il GP di Thailandia 2019, seconda tappa del Mondiale Superbike. Alvaro Bautista ha dominato in lungo e in largo imponendosi nelle tre gare in programma, lo spagnolo della Ducati ha vinto tutto e ha allungato in classifica generale mettendo in ginocchio Jonathan Rea. Di seguito il VIDEO con gli Highlights e la sintesi del GP Thailandia Superbike. VIDEO Highlights GP Thailandia ...

Superbike - trionfo Ducati nel Gp della Thailandia : Bautista si prende anche Superpole e Gara-2 : Sei su sei per Alvaro Bautista in questa stagione di Superbike, lo spagnolo della Ducati fa percorso netto anche in Thailandia Alvaro Bautista senza rivali in Superbike, lo spagnolo della Ducati vince a mani basse anche Superpole e Gara-2 del Gp della Thailandia, dopo essersi preso anche Gara-1 ieri. Costanza Benvenuti/LaPresse Un trionfo senza appello, che va a sommarsi alla tripletta centrata a Phillip Island e che costringe Jonathan Rea ...

Superbike - GP Thailandia 2019. Alvaro Bautista : “Weekend perfetto - sempre davanti”. Rea : “La seconda posizione è un’abitudine” : Alvaro Bautista ha dominato il GP di Thailandia 2019, seconda tappa del Mondiale Superbike 2019. Il centauro della Ducati si è imposto nella gara superpole e in gara-2, conquistando così sei successi in altrettante prove disputate in questo avvio di stagione. Lo spagnolo ha rifilato distacchi imbarazzanti a Jonathan Rea e ha piazzato l’allungo in classifica generale, il Campione del Mondo in carica non riesce a reggere il passo ...

Superbike - Thailandia - Tissot Superpole Race : Bautista imprendibile : Lo spagnolo ha iniziato a prendere margine dal campione del mondo in carica che, a sua volta, ha dovuto difendersi da Lowes, mentre alle loro spalle Haslam ha cercato di aggiudicarsi la quarta ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : risultato gara-2. Alvaro Bautista domina e vince la sesta prova di fila - Rea annichilito : Prosegue il dominio incontrastato di Alvaro Bautista nel Mondiale Superbike 2019, il centauro della Ducati ha vinto anche la gara-2 del GP di Thailandia e ha così infilato la seconda tripletta consecutiva dopo il filotto di Philip Island. Lo spagnolo ha giganteggiato in lungo e in largo anche a Buriram, dettando la legge del più forte e mettendo in crisi Jonathan Rea: il Campione del Mondo in carica ha subito un ulteriore smacco in sella alla ...

Superbike Thailandia La Ducati non si ferma : Bautista sa solo vincere : Il campione del mondo deve accontentarsi per l'ennesima volta del secondo gradino del podio, come Lowes porta a casa tre bronzi. Le emozioni più forti le regalano il pacchetto per il cucchiaio di ...

Superbike in Thailandia : Bautista vince la Sprint Race. Incidente Warakorn. Alle 10 Gara-2 : Favoloso Alvaro Bautista e favolosa Ducati. Il pilota spagnolo continua a macinare successi in questo avvio di stagione e nel R ound Thailandia fa sua anche la Sprint Race , la mini gara di 10 ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : Alvaro Bautista domina la Superpole Race precedendo Rea e Lowes. Sesto posto per Marco Melandri : Continua il monologo di Alvaro Bautista in questa prima parte della stagione del Mondiale Superbike 2019. Lo spagnolo in sella alla Ducati ha conquistato un’altra vittoria aggiudicandosi la Superpole Race del GP di Thailandia aggiudicandosi 12 punti nella classifica generale e mettendo al sicuro la prima posizione in partenza della gara-2, che prenderà il via più tardi in mattinata. La prova si è conclusa in anticipo quando erano stati ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : Alvaro Bautista domina la Superpole Race precedendo Rea e Lowes. Sesto posto per Marco Melandri : Continua il monologo di Alvaro Bautista in questa prima parte della stagione del Mondiale Superbike 2019. Lo spagnolo in sella alla Ducati ha conquistato un’altra vittoria aggiudicandosi la Superpole Race del GP di Thailandia aggiudicandosi 12 punti nella classifica generale e mettendo al sicuro la prima posizione in partenza della gara-2, che prenderà il via più tardi in mattinata. La prova si è conclusa in anticipo quando erano stati ...

LIVE Superbike - GP Thailandia 2019 in DIRETTA : superrace e gara-2 in tempo reale. Bautista e la Ducati per continuare a dominare : Il mondiale di Superbike sta entrando sempre più nel vivo con la Ducati vera mattatrice di queste primissime battute: lo spagnolo Alvaro Bautista ieri in gara-1 ha centrato il quarto successo in altrettante gare. Se il compagno di team, il britannico Chaz Davies, sta attraversando un periodo di forte crisi, l’iberico continua a dominare e concludere le sfide con ampio margine sugli avversari. Il primo rivale non poteva che essere il ...

Brembo svela il round 2 del Mondiale Superbike in Thailandia : La seconda tappa del Mondiale Superbike, in programma dal 15 al 17 marzo si disputa al Chang International Circuit. Realizzato con un investimento di 54 milioni di euro, è stato inaugurato nell’ottobre 2014 e prende il nome da una marca di birra locale.? Nelle 4 stagioni in cui ha ospitato il Mondiale Superbike il circuito […] L'articolo Brembo svela il round 2 del Mondiale Superbike in Thailandia sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : il programma di domenica 17 marzo. Orari - tv e streaming : Si completerà domani. dopo l’odierna Gara 1, il week end della Superbike del GP della Thailandia in programma a Buriram. Domani alle ore 4.00 italiane in programma il Warm Up, mentre alle ore 7.00 sarà la volta della Superpole Race, infine alle ore 10.00, come oggi per Gara 1, sarà la volta di Gara 2. Domani Warm Up, Superpole Race e Gara 2 verranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport 1, Sky Sport MotoGP ed Eurosport, mentre su TV8 sarà ...

Superbike - GP Thailandia 2019 - Alvaro Bautista : “Ho rischiato di cadere - ma abbiamo vinto la gara e sono piuttosto contento” : Va in archivio gara 1 del GP di Thailandia, valida per il Mondiale Superbike: a Buriram va in scena l’assolo di Alvaro Bautista, che rischia nelle primissime fasi di gara toccandosi con Jonathan Rea, ma poi riesce a scappar via. A fine gara i piloti andati sul podio sono stati intervistati a caldo, queste le loro parole. Alvaro Bautista (Ducati): “Oggi è stata più dura che in Australia, non sono partito benissimo ed ho perso la ...

Superbike - in Thailandia la superpole è di Alvaro Bautista : Un devastante Alvaro Bautista fa sua la superpole del round thailandese della Superbike, disintegrando il precedente record del Chang International Circuit: 1'31"912, nove decimi sotto il 1'32"814 ...