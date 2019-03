Superbike | GP Thailandia 2019 | Alvaro Bautista domina la Superpole Race precedendo Rea e

oasport

(Di domenica 17 marzo 2019) Continua il monologo diin questa prima parte della stagione del Mondiale. Lo spagnolo in sella alla Ducati ha conquistato un’altra vittoria aggiudicandosi ladel GP diaggiudicandosi 12 punti nella classifica generale e mettendo al sicuro la prima posizione in partenza della gara-2, che prenderà il via più tardi in mattinata. La prova si è conclusa in anticipo quando erano stati compiuti soltanto sei dei dieci giri in programma a causa di un incidente alla curva 3 che ha coinvolto il tailandese Thitipong Warokorn, portato al centro medico, e il britannico Leon Camier e che ha costretto la direzione di gara ad esporre la bandiera rossa.Il campione del mondo in carica Jonathan Rea ha provato ad insidiare la prima posizione del rivale portandosi al comando alla prima curva grazie all’eccellente spunto in partenza ...

Abyssadventurer : Ci risiamo, con le Ferrari le solite amarezze... meno male che ci sono le Ducati a confortarci, sia in MotoGP che... - OA_Sport : #Superbike, GP Thailandia 2019: Alvaro #Bautista padrone anche nella #Superpole Race! Battuti Rea e Lowes, sesto po… - zazoomnews : LIVE Superbike GP Thailandia 2019 in DIRETTA: superrace e gara-2 in tempo reale. Bautista e la Ducati per continuar… -