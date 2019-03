Strage in Nuova Zelanda | l’emozionante haka di un cittadino fuori dalla moschea | il suo

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2019)da una delle due moschee teatro dellain, dove hanno perso la vita 50 persone per mano del terrorista Brenton Tarrant, unsi è avvicinato alla montagna di fiori depositati sulla strada per omaggiare le vittime e ha dato vita a una, la tradizionale danza del popolo Māori e diffusissima in tutta l’isola, particolarmente toccante. In questi giorni numerosi gruppi di persone si sono incontrati per ricordare i morti con laL'articoloin, l’emozionantedi un: il suo omaggio per le vittime proviene da Il Fatto Quotidiano.

