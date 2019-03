Strage alla moschea di #Christchurch | un pericoloso cocktail di armi e islamofobia

Strage in Nuova Zelanda - l’emozionante haka di un cittadino fuori dalla moschea : il suo omaggio per le vittime : fuori da una delle due moschee teatro della Strage in Nuova Zelanda, dove hanno perso la vita 50 persone per mano del terrorista Brenton Tarrant, un cittadino si è avvicinato alla montagna di fiori depositati sulla strada per omaggiare le vittime e ha dato vita a una haka, la tradizionale danza del popolo Maori e diffusissima in tutta l’isola, particolarmente toccante. In questi giorni numerosi gruppi di persone si sono incontrati per ...

Nuova Zelanda - il killer aveva inviato alla premier il suo manifesto poco prima della Strage : È arrivato in aula in abiti bianchi da detenuto, mani ammanettate e a piedi nudi, e ha sogghignato quando i reporter lo hanno fotografato in aula, affiancato da due agenti di polizia. Brenton Harrison Tarrant, l’australiano 28enne accusato di omicidio per la strage della moschea di Christchurch, ha anche fatto il saluto dei suprematisti bianchi. L’ufficio della premier Jacinda Ardern ha riferito che pochi minuti prima dell’attacco ...

La Strage di Christchurch mette in allarme le polizie di tutto il mondo : Sul mitra dell'attentatore anche il nome di Luca Traini, autore dell'attacco contro i migranti a Macerata. In allerta le intelligence di tutto il mondo per il timore di emulazioni o atti di vendetta. Misure di sicurezza rafforzate soprattutto intorno alle moschee

Nuova Zelanda - Tarrant inviò una mail con il suo manifesto alla premier poco prima della Strage : All'inizio, il suo manifesto contava 240 pagine, poi ridotte a 74. Brenton Tarrant , autore degli attentati alle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, il suo piano di attacco lo aveva inviato, ...

La Corte Suprema del Connecticut ha stabilito che i familiari delle vittime della Strage alla Sandy Hook possono fare causa all’azienda di armi Remington : Con 4 voti a favore e 3 contrari, la Corte Suprema del Connecticut ha stabilito che i familiari delle vittime della strage alla scuola elementare Sandy Hook di Newtown, in cui nel 2012 furono uccise 26 persone, possono fare causa all’azienda

Luca Traini si dissocia dalla Strage in Nuova Zelanda - dice il suo legale : Luca Traini si dissocerà dall'accostamento del suo nome con la strage di Christchurch, in Nuova Zelanda, dove in due attentati in moschee sono state uccise decine di persone, bilancio provvisorio 49 morti e numerosi feriti. Lo dichiara a Radio 24 l'avvocato GianLuca Giulianelli, il difensore del giovane maceratese che il 3 febbraio 2018 compì un raid nelle strade del capoluogo marchigiano ferendo a colpi di pistola sei persone di colore, tutte ...

La squadra di cricket del Bangladesh si è salvata dalla Strage delle moschee in Nuova Zelanda grazie a un ritardo : La squadra di cricket del Bangladesh è scampata per un caso alla sparatoria consumatasi nelle due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda. La squadra avrebbe dovuto partecipare alla preghiera del venerdì, ma stava aspettando l'arrivo di alcuni giocatori provenienti da una conferenza stampa, che era iniziata in ritardo. Come riporta il Guardian, il team, arrivato nel Paese per impegni sportivi, aveva raggiunto il campo da cricket ...

Boeing 737 Max - dietro alla Strage una storia di soldi? Retroscena-horror sui 157 morti : Solo dopo il primo incidente del Boeing 737 max 8 in Indonesia si è scoperto che quel modello aveva un programma Mcas pensato per ridurre il pericolo di stallo. La spiegazione consisteva in una decina di righe a pagina 748 del manuale. E, riporta Repubblica, senza una precisa indicazione di come dis

Aereo si schianta - Strage in Etiopia : l’allarme del pilota alla torre di controllo poi il dramma : Una tragedia internazionale sui cieli africani. Il Boeing 737 della Ethiopian Airlines partito ieri mattina da Addis Abeba per Nairobi si è schiantato sei minuti dopo il decollo, uccidendo tutte le 157 persone che erano a bordo (149 passeggeri ed 8 membri dell’equipaggio). La speranza dei soccorritori è svanita quasi subito: tra i rottami precipita...

Aereo si schianta - Strage in Etiopia : l'allarme del pilota alla torre di controllo poi il dramma : I passeggeri provenivano da ogni parte del mondo: oltre agli 8 morti italiani , nella lista ci sono 32 kenioti, 18 canadesi, 18 etiopi, 8 americani, 8 cinesi, 7 francesi e 7 inglesi, ma anche ...

Allarme terrorismo in Usa - neonazista pianificava Strage politici dem e giornalisti : Christopher Paul Hasson, 49 anni, tenente della guardia costiera americana, e' stato arrestato nella cittadina di Silver Spring in Maryland con la grave accusa di terrorismo interno. A fermarlo l'Fbi e i servizi investigativi della Guardia Costiera dopo che una indagine federale aveva portato alla luce un piano criminale per un attacco terroristico su larga scala contro civili e personaggi noti. Nel mirino anche una lista di giornalisti e ...

Strage alla Thyssen di Torino - in libertà l'ex manager Pucci : andrà ai servizi sociali : Condannato a sei anni e tre mesi per il rogo in cui morirono sette operai, era detenuto a Terni, la sua città, dal maggio 2016. Proprio oggi anche la notizia che in Germania potrebbe essere archiviato il procedimento contro l’ex ad Espenhahn e l’ex consigliere Priegnitz

Strage di Viareggio - Moretti rinuncia alla prescrizione : "Sono innocente" : Al processo d'appello il pubblico ministero di Lucca Salvatore Giannino ha chiesto una condanna a 15 anni e 6 mesi per Mauro...

Strage Viareggio - chiesti per Moretti 15 anni e 6 mesi. L’ex ad di Fs rinuncia alla prescrizione : La procura generale di Firenze ha chiesto 15 anni e 6 mesi di condanna per Mauro Moretti in relazione alla Strage ferroviaria di Viareggio. “Rinuncio alla prescrizione, lo faccio per rispetto delle vittime, dei familiari delle vittime e del loro dolore. Lo faccio perché ritengo di essere innocente”, ha dichiarato L’ex ad di Fs durante il processo.Continua a leggere