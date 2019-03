Spettacolo teatrale itinerante a Ragusa

Casting per Hammamet di Rai Cinema e per uno Spettacolo teatrale : Sono in corso le selezioni per la ricerca di numerose comparse per il film Hammamet, diretto da Gianni Amelio per Rai Cinema. Il film è del tutto incentrato sugli ultimi anni di vita del noto statista Bettino Craxi e nel cast ci saranno, tra gli altri, due noti attori come Pierfrancesco Favino e Claudia Gerini. Inoltre sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di attori e attrici per uno spettacolo della compagnia teatrale Diritto e ...

Casting per il film The Outfit - prodotto da Eagle Pictures - e per uno Spettacolo teatrale : Casting aperti per la ricerca di numerose comparse per un importante film prodotto da Eagle Pictures e dal titolo The Outfit, ambientato agli inizi del Novecento. Sono inoltre aperte le selezioni per una nuova importante produzione teatrale correlata a International Artist, in cerca di ballerini, ballerine, fonici e tecnici audio/luci. The Outfit Sono in corso le selezioni per la ricerca di comparse per la realizzazione dell'importante film dal ...

Casting per Dry media Productions e uno Spettacolo teatrale a Roma : Sono attualmente aperti i Casting per alcuni programmi televisivi prodotti da Dry media Productions e per la ricerca di attrici per realizzare uno spettacolo teatrale che verrà messo in scena nel mese di maggio al Teatro Trastevere di Roma. Dry media Productions La società di produzione Dry media, una partecipata di Banijay con sede a Milano, propone di continuo programmi televisivi di alto livello. Attualmente possiamo segnalare innanzitutto il ...

Casting per il film 'Domino' e per lo Spettacolo teatrale 'Il Piccolo Principe' : Sono tuttora aperti i Casting per la ricerca di attori e attrici, per interpretare piccoli ruoli, e di figuranti generici per la realizzazione del nuovo interessante film diretto dal regista Giovanni Ambrosino. Le selezioni in questione verranno effettuate nell'ambito del prossimo Pordenone International film Festival, a cura di Cinemando e di Ambrosino Media Group. Sono inoltre attualmente in corso le selezioni di attori per un importante ...

Casting per un corto della Independent Movie Productions e uno Spettacolo teatrale : Sono in corso le selezioni di attori, attrici e comparse, per un cortometraggio diretto da Alessandro Gessaga e prodotto da Independent Movie Productions, in sinergia con Actor Zone Studio of Acting. Sono inoltre aperti i Casting alla ricerca di cantanti/attori, ballerini, cantanti per uno spettacolo teatrale dal titolo "Civico 7 - Il Musical". Un cortometraggio Per la realizzazione di un interessante cortometraggio diretto da Alessandro Gessaga ...

Bari - presentati a palazzo di città lo Spettacolo "La Divina Commedia Opera Musical" e il seminario teatrale gratuito per addetti ai lavori : Per gli studenti delle sule medie e delle superiori, sono previsti due spettacoli mattutini alle 10.15 il 20 e 21 febbraio. Dopo Bari il tour 2019 de La Divina Commedia Opera Musical farà tappa a ...

Casting per un video da girarsi a Biella - cui seguirà uno Spettacolo teatrale : Sono attualmente aperte le selezioni per un interessante progetto connesso all'importante figura del mecenate Sebastiano Ferrero e ad alcuni suoi discendenti. A tale proposito si cercano attori e attrici in possesso di una rilevante esperienza nel settore recitativo per la realizzazione prima di un video e, successivamente, di uno spettacolo teatrale. Le riprese del video verranno effettuate a Biella e il tutto è connesso alla valorizzazione del ...

Casting per una serie tv prodotta da Bartlebyfilm e per uno Spettacolo teatrale a Roma : Sono attualmente aperti i Casting per la ricerca di comparse per una nuova serie televisiva, prodotta da Bartlebyfilm, le cui riprese verranno poi effettuate a Genova e dintorni. Sono inoltre in corso le selezioni di attori e attrici per uno spettacolo teatrale della compagnia Sogni di Scena, che debutterà nel mese di marzo a Roma. Una serie televisiva Per realizzare una serie TV, la nota casa di produzione Bartlebyfilm, che ha all'attivo ...

Ferrazzano Il Teatro del Loto inaugura la stagione teatrale 2019/2020 con lo Spettacolo 'New Magic People Show' : ... Giuseppe Montesano chiamava in scena il suddito televisivo, il consumatore globale, l'uomo medio assoluto, lo schiavo della pubblicità, e poi i risanatori dell'economia nazionale, i venditori di ...

‘All about Eve’ il nuovo Spettacolo teatrale londinese con Gillian Anderson e Lily James : Dopo aver nuovamente vestito i panni dell’agente Dana Scully nell’undicesima stagione di X-Files ed aver dimostrato le sue doti da commediante nella recente acclamata serie Netflix, Sex Education, Gillian Anderson si prepara a tornare a teatro con un nuovo spettacolo. Dal 2 febbraio sarà tra i protagonisti del nuovo adattamento di ‘All about Eve’ al Noel Cowrad Theatre nel West End di Londra. A farle compagnia sul palco ci sarà Lily James, ...