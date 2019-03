Sparatorie di Christchurch | l’attacco terroristico in Nuova Zelanda

informati24

(Di domenica 17 marzo 2019) Si ritiene che l’uomo accusato di attacchi alla moschea gemella di venerdì nella città della di, in, abbia agito da solo.. L’australiano Brenton Tarrant, 28 anni, un suprematista bianco auto-descritto, ha trasmesso in diretta l’attacco su Facebook.Non si ritiene che altri tre arrestati siano stati coinvolti, ha dichiarato il commissario della polizia Mike Bush.I tributi sono stati pagati per le 50 vittime mentre i primi corpi dovrebbero essere rilasciati per la sepoltura.Circa 34 persone sono ricoverate in ospedale per ferite, tra cui gravi ferite da arma da fuoco. Una bambina di quattro anni rimane in condizioni critiche.Corpi da restituire entro mercoledì Il primo ministro della, Jacinda Ardern, ha detto che il suo governo discuterà questioni come la riforma della politica delle armi il lunedì, ripetendo che ci ...

Agenzia_Ansa : #NuovaZelanda, strage in due moschee: almeno 40 i morti, 'E' terrorismo'. Autore ha trasmesso attacco in diretta -… - Pietro__Bruno : RT @potere_alpopolo: La strage #Christchurch non è semplicemente 'il gesto isolato di un pazzo', ma la conseguenza estrema e nefasta dell'o… - MarcelloArresto : RT @potere_alpopolo: La strage #Christchurch non è semplicemente 'il gesto isolato di un pazzo', ma la conseguenza estrema e nefasta dell'o… -