Spalletti si fida di chi c' è | I giocatori dell' Inter non la lasciano mai sola

DIRETTA INTER EINTRACHT FRANCOFORTE/ Streaming video Tv8 : Spalletti sfida Hutter : Europa League, DIRETTA INTER EINTRACHT FRANCOFORTE: cronaca live della partita di ritorno degli ottavi. Segui la partita in DIRETTA Streaming video.

A tutto Spalletti - dalla vittoria della Juventus in Champions alla sfida contro l’Eintracht : “la mia Inter arriva con le carte in regola” : Le parole di Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Inter ed Eintracht “Lamentarmi mi fa qualificare? Un allenatore cerca sempre di ispirare e mai di lamentarsi. Giocheremo in 11 e abbiamo tutti quelli che serve per vincere la partita. Dovremo restare concentrati mostrando il massimo delle nostre capacità lottando e sapendo capire il momento“. Nessun alibi, l’Inter di Luciano ...

Eintracht-Inter - le formazioni ufficiali : Spalletti si affida a Lautaro Martinez : EINTRACHT INTER formazioni ufficiali – Mentre a Milano si cerca di risolvere la situazione legata a Mauro Icardi, a Francoforte Spalletti e i suoi uomini tentano di poggiare le basi per proseguire il cammino in Europa League. Il tecnico toscano per la sesta gara consecutiva farà a meno del suo attaccante principale e si affiderà nuovamente […] L'articolo Eintracht-Inter, le formazioni ufficiali: Spalletti si affida a Lautaro Martinez ...

Incontro Icardi-Marotta - Spalletti pensa solo alla sfida con l'Eintracht : 'non ho avuto tempo di informarmi dell'accaduto' : Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida di Europa League con l'Eintracht ai microfoni di Sky Sport sull'Incontro fra l'ad Marotta da un lato e Mauro Icardi e la ...

Incontro Icardi-Marotta - Spalletti pensa solo alla sfida con l’Eintracht : “non ho avuto tempo di informarmi dell’accaduto” : Tutta la sincerità di Spalletti sull’Incontro tra Icardi e Marotta nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Inter ed Eintracht “Icardi? Ho sentito dell’Incontro Icardi-Marotta mentre stavo dirigendo l’allenamento. Speranza di rivederlo presto in campo? Questa partita riempie tutti i miei pensieri. Non c’è spazio per pensare ad altro“. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, ...

Spalletti sfida Gattuso - il derby di Milano si avvicina : Spalletti e Gattuso sono quasi pronti a sfidarsi nuovamente al Meazza per il derby della Madonnina, un solo punto divide le due squadre attualmente.Dopo Allegri nel maggio del 2013, ultima giornata di campionato, nessuno si era più arrampicato così in alto, fino al terzo posto che assicura la Champions. In questo confronto Rino si lascia indietro Tassotti, Seedorf, Inzaghi, Mihajlovic, Brocchi e Montella.Non è l’unica somiglianza con Max: ...

Cagliari-Inter - le formazioni ufficiali : Spalletti si affida a Lautaro Martinez : CAGLIARI INTER formazioni ufficiali – Inter a Cagliari per la quinta partita consecutiva senza Icardi mentre infuria la polemica tra Maurito e la società. Neppure Keita è disponibile. Ancora non è al meglio anche se in via di recupero. L’attacco sarà quindi guidato da Lautaro Martinez supportato Perisic, Nainggolan e Politano. In mediana dovrebbe confermare la […] L'articolo Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali: Spalletti si ...

Cagliari-Inter in… pillole : i precedenti e la sfida Maran-Spalletti : Sta per prendere il via la 26^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che può dare indicazioni per il proseguo della stagione, nel primo match in campo Cagliari ed Inter per gli obiettivi di salvezza e Champions League. Si tratta della 78esima in campionato tra le due formazioni e la settima sfida tra i rispettivi tecnici, Rolando Maran e Luciano Spalletti, l’attuale allenatore del club sardo non è mai ...

L’Inter di Spalletti è pronta a sfidare i cugini rossoneri in zona Champions : L’Inter va a Firenze, ma nella testa di Spalletti resta il Milan a -1 punto. Stasera dall’Inter serve una risposta al Milan forte, e non solo perché è più forte l’impegno: in trasferta,e la Fiorentina non ha per caso 14 punti più dell’Empoli.Serve un messaggio di continuità: la chiave d’accesso alla rincorsa usata dai rossoneri da quando è iniziato il 2019. In sei partite, due pareggi e quattro vittorie. Tre consecutive: la stessa ...

Inter – Spalletti sincero dopo la sfida col Parma : “Icardi? Dobbiamo chiarire dei problemi che ci portiamo dietro da tempo” : Spalletti analizza il match di questa sera dell’Inter contro il Parma: da Lautaro Martinez a Mauro Icardi, le parole dell’allenatore nerazzurro Un Inter non ancora brillante, ma sorridente, quella che oggi ha mandato al tappeto il Parma nell’anticipo del sabato sera della 23ª giornata di Serie A. Lautaro Martinez ha deciso il match, Interrompendo così il digiuno dei nerazzurri, che hanno conquistato oggi la prima vittoria ...

Inter-Bologna live dalle 18 : Spalletti si affida a Nainggolan : Inter e Bologna scendono in campo alle ore 18 della domenica in un match di fondamentale importanza per entrambe le formazioni, che non stanno di certo vivendo un brillante momento di forma. I...

Inter-Bologna - le probabili formazioni : Spalletti torna ad affidarsi a Perisic : Match molto delicato quello che vedrà l'Inter domani affrontare il Bologna allo stadio Meazza, nella gara valida per la ventiduesima giornata di campionato, la terza del girone di ritorno. Due squadre in lotta per obiettivi diametralmente opposti. I nerazzurri vogliono difendere il terzo posto, che vale il piazzamento Champions, mentre gli ospiti sono in piena zona retrocessione e cercano punti salvezza. Nella gara di andata, dopo un primo tempo ...

Inter - la fidanzata di Candreva attacca Spalletti : "Ti sta bene". Post rimosso : L' Inter ha perso per 1-0 sul campo del Torino di Walter Mazzarri. La partita è stata brutta da ambo le parti e con poche occasioni da rete. Il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio ma alla ...