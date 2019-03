Sondaggi Istituto Emg Acqua | cresce il M5S | calano Lega e Forza Italia | bene il Pd

Sondaggi elettorali - come sono andati i partiti nell’ultimo anno e mezzo - istituto per istituto - al 04 marzo 2019 : Sondaggi elettorali, come sono andati i partiti nell’ultimo anno e mezzo, istituto per istituto Ultimi Sondaggi elettorali, i dati elaborati In questi tempi piuttosto convulsi assieme alle prospettive politiche del Paese cambiano molto in fretta anche i consensi dell’elettorato. Proponiamo di dare uno sguardo all’andamento dei Sondaggi per ogni partito nell’ultimo anno e mezzo. In particolare dopo il referendum del dicembre 2016. Appuntamento ...

Sondaggi elettorali - come sono andati i partiti nell’ultimo anno e mezzo - istituto per istituto - al 25 febbraio 2019 : Sondaggi elettorali, come sono andati i partiti nell’ultimo anno e mezzo, istituto per istituto Ultimi Sondaggi elettorali, i dati elaborati In questi tempi piuttosto convulsi assieme alle prospettive politiche del Paese cambiano molto in fretta anche i consensi dell’elettorato. Proponiamo di dare uno sguardo all’andamento dei Sondaggi per ogni partito nell’ultimo anno e mezzo. In particolare dopo il referendum del dicembre 2016. Appuntamento ...

Sondaggi elettorali - come sono andati i partiti nell’ultimo anno e mezzo - istituto per istituto - al 11 febbraio 2019 : Sondaggi elettorali, come sono andati i partiti nell’ultimo anno e mezzo, istituto per istituto Ultimi Sondaggi elettorali, i dati elaborati In questi tempi piuttosto convulsi assieme alle prospettive politiche del Paese cambiano molto in fretta anche i consensi dell’elettorato. Proponiamo di dare uno sguardo all’andamento dei Sondaggi per ogni partito nell’ultimo anno e mezzo. In particolare dopo il referendum del dicembre 2016. Appuntamento ...

Sondaggi Istituto Noto : il M5S riduce il distacco dalla Lega - in crescita +Europa e FdI : Stando all’ultima rilevazione Sondaggistica compiuta dall’Istituto di ricerca Noto per il programma televisivo Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3, il Movimento 5 Stelle avrebbe ridotto, in queste ultime settimane e in termini di consenso elettorale, il distacco dalla Lega di un punto percentuale. Infatti il progetto politico ideato da Beppe Grillo sarebbe accreditato al 24% (+1,0%) dei suffragi nazionali, in rialzo di un punto ...

Sondaggi elettorali - come sono andati i partiti nell’ultimo anno e mezzo - istituto per istituto - al 4 febbraio 2019 : Sondaggi elettorali, come sono andati i partiti nell’ultimo anno e mezzo, istituto per istituto Ultimi Sondaggi elettorali, i dati elaborati In questi tempi piuttosto convulsi assieme alle prospettive politiche del Paese cambiano molto in fretta anche i consensi dell’elettorato. Proponiamo di dare uno sguardo all’andamento dei Sondaggi per ogni partito nell’ultimo anno e mezzo. In particolare dopo il referendum del dicembre 2016. Appuntamento ...