Ultimi Sondaggi elettorali 10-16 marzo 2019 : analisi europee M5S-Lega-Pd : Ultimi sondaggi elettorali 10-16 marzo 2019: analisi europee M5S-Lega-Pd La fotografia scattata dai sondaggi nell’ultima settimana non evidenzia particolari cambiamenti nei rapporti di forza tra i partiti emersi già all’indomani delle tornate di regionali in Sardegna e Abruzzo. La Lega consolida il suo primato nelle intenzioni di voto, il Movimento 5 Stelle la segue a distanza siderale mentre il Pd recupera terreno alle sue spalle. ...

Sondaggi europee 2019 : Lega in logoramento - i dati riservati Euromedia : Sondaggi europee 2019: Lega in logoramento, i dati riservati Euromedia Secondo un Sondaggio riservato realizzato dall’istituto Euromedia, la Lega comincerebbe a dare “segnali di logoramento” dopo essere stata contagiata dalla “sindrome grillina”. Forza Italia aumenta l’intensità del pressing su Salvini affinché faccia cadere l’intesa con i 5 stelle. Il Pd recupera i “suoi” voti andati al Movimento e aspetta che il ...

Sondaggi elettorali SWG - il voto alle europee in Germania - Francia - Spagna : Sondaggi elettorali SWG, il voto alle europee in Germania, Francia, Spagna Le elezioni europee sono alle porte, e cresce l’interesse per le dinamiche elettorali anche di altri Paesi, dove si voterà sempre il 26 maggio per la scelta dei deputati dello stesso Parlamento Europeo. Ormai le tendenze che si sviluppano in un Paese si diffondono rapidamente in quelli confinante, come per esempio quella recente che ha premiato partiti di ...

Divergenze parallele : Sondaggi e democrazia on line - dalle elezioni politiche alle europee. Bordignon - Ceccarini e Mazzoni ne parlano alla ... : Con Bordignon e Ceccarini, rispettivamente docenti di Scienza politica e Sociologia generale all'Università di Urbino, ricercatori del Laboratorio di Studi politici e sociali La Polis, Demos-Pi e ...

Sondaggi europee - Swg : Lega al 33 - 7% - Pd a un punto e mezzo percentuale dal Movimento 5 stelle : La Lega sale ancora, anche se lievemente, dal 33,4 al 33,7%. Il Movimento 5 stelle segna una lieve flessione dal 22,1 per cento al 21,8. Mentre il Pd guadagna lo 0,5%, passando dal 19,8 al 20,3%. E’ quanto emerge da un Sondaggio Swg per il TgLa7, edizione dell’11 marzo, che interroga sulle intenzioni di voto in vista delle Europee. Il confronto è con la rilevazione della settimana precedente (4 marzo). Nella settimana dello ...

Sondaggi - la Lega sale ancora e alle elezioni europee "sogna" il 35 per cento : Il Sondaggio Swg per il Tg La7 indica la Lega in ulteriore crescita, ora al 33,7. Pd gode della "scia mediatica" delle...

Sondaggi elezioni europee : sfida Lega-M5S a marzo 2019 - chi sale e scende : Sondaggi elezioni europee: sfida Lega-M5S a marzo 2019, chi sale e scende Mentre continua lo scontro all’interno della maggioranza sulla realizzazione della Tav praticamente tutti gli istituti notano un’avanzata del Pd. I Dem mettono nel mirino il secondo posto tra le forze politiche attualmente occupato dal Movimento 5 Stelle; nel frattempo, la Lega consolida il primato tra i partiti in vista delle europee. Sondaggi elezioni europee: il ...

Sondaggi elettorali Bidimedia : europee - “Siamo Europei” davanti al M5S : Sondaggi elettorali Bidimedia: europee, “Siamo Europei” davanti al M5S La lista unitaria “Siamo Europei” promossa da Carlo Calenda supererebbe in consensi il Movimento 5 Stelle nella corsa alle elezioni europee di maggio. A sostenerlo è l’ultimo Sondaggio Bidimedia che fotografa due scenari. Uno senza la lista europeista, l’altro con. Sondaggi elettorali Bidimedia: il primo scenario Nel primo caso, ...

Sondaggi elettorali - alle europee spunta la lista ‘Siamo europei’ di Calenda e scavalca il M5s : Gli ultimi Sondaggi elettorali, prendendo in considerazione le prossime elezioni europee di maggio, evidenziano il potenziale della lista europeista 'Siamo europei', proposta da Carlo Calenda e a cui potrebbe aderire il Pd. La lista si avvicina al 23% e scavalca il Movimento 5 Stelle, che continua a perdere consensi.Continua a leggere

Sondaggi europee - Lega al 36% M5S al 21 - 2% : Mentre le Europee si avvicinano, le recenti Regionali in Abruzzo e in Sardegna hanno dato indicazioni precise. Il boom della Lega , rilevato dai Sondaggi degli ultimi mesi, ha trovato riscontro nelle ...

Sondaggi per le Europee : la Lega cresce ed è il primo partito - calano M5S e Pd : La Lega primo partito in Italia con il 33,3% guadagna un seggio al Parlamento Ue, passando da 27 a 28. Frenano il M5S (24,3%) e Pd 16,9%). Rispetto al 2014 si conferma l'avanzata dei sovranisti. Europeisti ancora senza maggioranza

?Sondaggi europee 2019 : proiezioni Italia - Lega sfonda 33%. M5S perde seggi : Sondaggi europee 2019: proiezioni, Lega sfonda 33%. M5S perde seggi Si avvicinano le elezioni europee di maggio. Cosa accadrà quanto si tornerà al voto in Italia e negli altri Paesi europei? Per provare a rispondere prendiamo in considerazione le ultime proiezioni del Parlamento europeo. I dati analizzati fanno riferimento ai sondaggi nazionali. L’ultima proiezione precedente a quella che stiamo per presentarvi è del 18 ...

Sondaggi elezioni europee 2019 : “Salvini può mollare M5S” per Euromedia : Sondaggi elezioni europee 2019: “Salvini può mollare M5S” per Euromedia Salvini potrebbe mollare il M5S o almeno valutarne la convenienza. Ciò stando agli ultimi Sondaggi e anche ai risultati delle recenti elezioni regionali in Abruzzo e Sardegna. È di questa opinione Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research. Allo stato attuale il Movimento 5 Stelle esce piuttosto penalizzato dalle ultime rilevazioni. Anche se, fa notare la ...