Snowboard | Coppa del Mondo Quebec 2019 | nel Big Air vincono Seppe Smits e Julia Marino

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria generale. Vince Alessandro Haemmerle davanti a Omar Visintin : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross femminile 2018-2019 : la graduatoria generale. Vince Eva Samkova - terza Michela Moioli : Inizia la Coppa del Mondo di snowboardcross, una delle discipline più spettacolari di tutto il circo bianco. Sette le tappe in programma, si comincia dall’Italia, in quel di Cervinia, poi si riparte nel 2019 per andare a caccia della sfera di cristallo che si assegnerà a Veysonnaz (Sui) nell’ultima gara stagionale. Michela Moioli vuole confermarsi: l’azzurra, campionessa olimpica, è anche la detentrice del titolo già ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Veysonnaz 2019 : terzo posto per Michela Moioli - vincono Eva Samkova e Lucas Eguibar : Michela Moioli sale sul terzo gradino del podio a Veysonnaz (Svizzera), nell’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di snonwboardcross. La campionessa olimpica in carica si conferma nuovamente tra le più forti del Mondo e ottiene un altro risultato di prestigio. Per la 23enne bergamasca questa stagione si chiude quindi con due medaglie ai Mondiali, il bronzo nell’individuale e l’argento nella gara a squadre, e un terzo posto nella ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Veysonnaz 2019 : ultime gare stagionali - l’Italia a caccia di altri podi : Ultimo appuntamento per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboardcross 2019: si vola a Veysonnaz, in terra svizzera, dove domani andranno in scena le gare di uomini e donne. Da segnalare che non si svolgerà la qualifica: si partirà direttamente dall’eliminazione diretta. L’Italia andrà a caccia di altri piazzamenti sul podio sulle nevi elvetiche. Al maschile gli azzurri si affideranno ad Emanuel Perathoner, medaglia di bronzo ...

Snowboard - Coppa del Mondo halfpipe 2019 : Yuto Totsuka e Xuetong Cai si aggiudicano le Sfere di cristallo : A Mammoth Mountain (Stati Uniti) si è disputata la quinta ed ultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di Snowboard halfpipe e lo spettacolo non è mancato grazie alle acrobazie messe in scena dai funamboli della tavola. Nella gara maschile il vice-campione del Mondo Yuto Totsuka si è imposto perentoriamente con lo score di 95.75 a precedere lo svizzero Patrick Burgener (91.75) e il canadese Derek Livingston. Con questo risultato Totsuka ha ...

Snowboard - Coppa del Mondo Mammoth 2019 : Redmond Gerrard si impone nello slopestyle - Emil Zulian settimo : E’ andata in archivio la tappa a Mammoth Mountain (Stati Uniti) nello Snowboard slopestyle e sulle nevi americane sono stati padroni di casa a mettersi in evidenza. La gara infatti ha visto il successo di Redmond Gerrard che totalizzando 85.10 nella seconda run ha conquistato il miglior punteggio precedendo il connazionale Judd Henkes (83.95) e il giapponese Tobita Ruki (80.50). Ha concluso, invece, in quinta posizione l’altro ...

Snowboard – Coppa del mondo : Fischnaller chiude terzo nel gigante : Roland Fischnaller chiude terzo nella Coppa del mondo di gigante. Felicetti 11° nella gara di Scuol, Nadya Ochner anche Essere tra i primi tre di Coppa del mondo a 38 anni è comunque una gran cosa. Oggi a Roland Fischnaller non è andata benissimo nel gigante di Scuol, ma i grandi risultati ottenuti nel corso della stagione gli consentono di salire sul podio della classifica finale di specialità, dietro lo sloveno Tim Mastnak e ...