Slovacchia | chi è Zuzana aputová | la paladina dell' ambiente che ha sconfitto gli

Elezioni in Slovacchia : sovranisti fuori dal ballottaggio. Il successo dell’avvocatessa Zuzana Caputova - liberale e ambientalista : Addio al ballottaggio per i sovranisti nel cuore di Visegrad, tagliati fuori dal secondo turno delle presidenziali in Slovacchia dove prende forma la possibilità di un cambiamento radicale rispetto al passato. Il volto di queste presidenziali è quello di Zuzana Caputova, avvocatessa 45enne liberale e ambientalista critica nei confronti di un governo la cui stabilità è stata minata dall’omicidio del giornalista d’inchiesta Jan Kuciak. Caputova, ...

L’occupazione nazista della CecoSlovacchia : Fu l'ultimo fortunato colpo di mano di Hitler prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale: avvenne oggi 80 anni fa

Maltempo : Ungheria - Polonia - Repubblica Ceca e Slovacchia sono sotto assedio di neve e vento : Tra ieri e oggi, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria hanno registrato gravi danni a causa del Maltempo, il freddo ed in particolare di un forte vento. La stampa locale riferisce che nel nord dell’Ungheria il vento ha complicato il trasporto ferroviario, con forti ritardi e riduzioni dei treni di percorrenza sulla linea Budapest-Vac, che connette la capitale ungherese con Bratislava, Praga e Berlino. In Slovacchia invece circa 23 ...

Slovacchia - un anno fa veniva ucciso il giornalista Jan Kuciak : manifestazioni in 30 città : Il 21 febbraio dello scorso anno in Slovacchia venivano uccisi un reporter investigativo e la sua fidanzata. I corpi di Jan Kuciak e di Martina Kusnirova furono trovati nella loro casa. Dopo un anno in una trentina di città del Paese la gente è scesa in piazza per ricordare il giornalista e chiedere giustizia.Continua a leggere

Pompeo : da Usa sostegno a sicurezza ed economia Slovacchia : Bratislava, 12 feb., askanews, - Gli Stati Uniti garantiranno il loro sostegno alla sicurezza e all'economia della Slovacchia. Lo ha affermato il segretario di stato americano, Mike Pompeo, arrivato a Bratislava nell'ambito della sua missione europea finalizzata a contrastare la crescente influenza ...

Napoli - Hamsik ha lasciato l'Italia : Marek in volo verso la Slovacchia : Marek Hamsik se ne va. All'alba la partenza del capitano del Napoli dalla sua abitazione di Pinetamare, ha deciso nella notte di attendere a casa sua, in Slovacchia, quelli che saranno gli...

Rimini. Tratta di cuccioli di cane dalla Slovacchia : Scoperta e disarticolata dalla Polizia di Rimini un’organizzazione criminale dedita al traffico illegale di animali, alla truffa, alla falsificazione di

Traffico illegale di migliaia di cani dalla Slovacchia : arresti in tutta Italia - 100 cuccioli sequestrati : Il blitz si è svolto a Milano, Alessandria, Bergamo, Savona e Napoli, oltre che nella repubblica slovacca, e ha coinvolto oltre 50 agenti della polizia Italiana, trenta di quella slovacca e diverse ...