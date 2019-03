Siena | la Corte dei conti al Comune | “Buco da 13 milioni” Palazzo Pubblico dovrà

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2019) Un buco da 13 milioni di euro. Quasi un quinto dell’intero bilancio comunale. Giovedì il sindaco di, Luigi De Mossi, ha avuto un risveglio tormentato: mercoledì ladeiha depositato e trasmesso aun documento ufficiale in cui viene certificata una voragine neipubblici delpari a 13 milioni di euro relativa agli anni 2015-2016, ovvero quando la città era governata dal sindaco Bruno Valentini del Pd. Un buco di bilancio di questa portata rischia di essere una mannaia sulla spesa corrente deldinei prossimi anni e proprio per questo l’amministrazione di centrodestra orapresentare entro il 5 maggio un piano di rientro alladeiche prevede di recuperare 4 milioni di euro l’anno da qui al 2021. “Dovremo fare dei sacrifici ma non aumenteremo le tasse” è stata la reazione a caldo di De Mossi, eletto sindaco un ...

