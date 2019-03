Shiffrin super | vince anche l' ultimo Gigante della stagione

Sorriso Brignone : terza nel SuperG di Soldeu. Shiffrin - regina da record : ... arriva alle spalle della tedesca Viktoria Rebensburg e dell'austriaca Tamara Tippler , ma riesce a lasciarsi alle spalle la fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin che, oltre alla coppa del mondo ...

Sci - SuperG di Soldeu a Rebensburg. Brignone terza - Shiffrin : altra coppa e record : Soldeu, 14 marzo 2019 " E' di Viktoria Rebensburg l'ultimo super g dell'anno, la tedesca ha infatti vinto la prova delle finali di Soldeu battendo l'austriaca Tamara Tippler e l'azzurra Federica ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soldeu 2019 : Shiffrin per la coppa di SuperG - Goggia e le azzurre per il podio : Si chiude la stagione della velocità per la coppa del Mondo femminile di sci alpino con il SuperG di Soldeu. Tutto ancora da decidere per quanto riguarda il titolo di specialità con Mikaela Shiffrin che si presenta al cancelletto di partenza con 32 punti di vantaggio su Tina Weirather e 47 su Nicole Schmidhofer, che oggi ha conquistato quella di discesa. La cosa impressionante è che l’americana ha raggiunto il primato con solo tre gare ...

Sci Alpino – Coppa del mondo - cancellato il supergigante femminile a Sochi : titolo alla Shiffrin per il terzo anno di fila : cancellato e posticipato a domenica 3 marzo il supergigante femminile di Sochi. Shiffrin vince aritmeticamente la Cdm Continua a imperversare la neve nella località di Sochi, sede delle Olimpiadi Invernali 2010. Dopo e cancellazioni delle prove nei giorni scorsi e il cambio di programma obbligato con la cancellazione della discesa di sabato, sostituita da un supergigante, è arrivata anche la cancellazione del supergigante, posticipato ...

Sci alpino - Pagelle SuperG Mondiali 2019 : Sofia Goggia - argento da fenomeno. Shiffrin fuoriclasse - grande Italia : Oggi si è disputato il SuperG femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) è incominciata la rassegna iridata e l’Italia festeggia la bella medaglia d’argento conquistata da Sofia Goggia alle spalle di Mikaela Shiffrin. Di seguito le Pagelle delle azzurre e delle atlete che si sono messe maggiormente in luce. MIKAELA Shiffrin: 10. Siamo al cospetto di un vero e proprio prodigio, la dominatrice incontrastata del Circo ...

Sofia Goggia d’argento in SuperG ai Mondiali di Aare - beffata per 2 centesimi dalla Shiffrin : Straordinaria prova dell’azzurra in una gara corta e che ha mostrato differenze infinitesimali tra le atlete di vertice

Mondiali - Goggia argento in SuperG. L'oro alla Shiffrin per 2 centesimi : Sofia Goggia ha vinto la medaglia d'argento nel SuperG femminile ai Mondiali di sci alpino di Are, in Svezia. La medaglia d'oro è andata all'americana Mikaela Shiffrin con il tempo di 1.04.89, davanti ...