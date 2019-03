Serie A Torino | Mazzarri | ' Errori pagati caro Palacio sembrava Maradona'

Serie A calcio - i risultati di oggi (16 marzo) : SPAL-Roma 2-1 - Bologna espugna Torino - festival del gol al Mapei Stadium : oggi sabato 16 marzo si sono disputate tre partite valide per la 28^ giornata della Serie A 2019 di calcio. La Roma è stata clamorosamente sconfitta dalla SPAL per 2-1, i giallorossi hanno perso una partita in maniera inattesa e si sono complicati la rincorsa verso un posto nella prossima Champions League mentre gli emiliani hanno conquistato tre punti fondamentali in ottica salvezza (ora sono a +4 sull’Empoli). I padroni di casa sono ...

Anticipo Serie A - Torino-Bologna 2-3 : 22.27 Importante colpo salvezza del Bologna che passa 3-2 in casa del Torino. Partita subito viva:Torino avanti al 6' con un autogol di Pulgar che 'beffa' Skorupski su tiro da fuori di Ansaldi. Il Bologna fa 1-1 con un colpo di testa di Poli,appena entrato, su cross di Palacio (29').I felsinei ribaltano al 34' con Pulgar che trasforma il rigore concesso da Mariani con l'aiuto del Var (mano Meite).Nella ripresa tris di Orsolini in contropiede ...

Serie A basket : Milano-Venezia e Torino-Bologna in tv e streaming : Serie A basket: Milano-Venezia e Torino-Bologna in tv e streaming Domenica 17 Marzo si giocherà la 22 giornata della Serie A di basket. Questa giornata della giornata di ritorno vedrà sfidarsi: Fiat Torino-Segafredo Virtus Bologna, Armani Milano-Umana Reyer Venezia, Openjobmetis Varese-Vanoli Cremona, VL Pesaro-Cantù, Dolomiti Energia Trentino-Alma Trieste, Oriora Pistoia- Sassari, Sidigas Avellino-Reggio Emilia, Germani ...

Serie A Tim – Il Torino ospita il Bologna : ecco come e dove seguire l’anticipo della 28ª giornata : La 28ª giornata di Serie A TIM su DAZN inizia con l’anticipo del sabato tra Torino e Bologna: ecco come seguirla in diretta Un weekend di grande sport, quello che si aprirà oggi su DAZN (QUI PER LA PROVA GRATUITA DI UN MESE). Gli appassionati potranno seguire sulla piattaforma streaming, live e on demand, oltre 40 eventi sportivi in diretta, tra calcio nazionale e internazionale, boxe, arti marziali miste, motori e hockey su ghiaccio. La ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Il Bologna avrebbe meritato più punti» : SEGUI LIVE Torino-Bologna Tutto sul Torino Classifica Serie A La cronaca Serie A Torino Mazzarri Bologna Tutte le notizie di Torino Per approfondire

Serie A Torino - Mazzarri : «Bologna temibilissimo - con Mihajlovic giocano spregiudicati» : Chiusura su Lyanco ed Edera , domani avversari: "Si spera che facciano bene a Bologna e crescano per poi tornare con noi.: SEGUI LIVE Torino-BOLOGNA Tutto sul Torino Classifica Serie A La cronaca

Probabili Formazioni Torino – Bologna - Serie A 16/03/2019 : Probabili Formazioni Torino – Bologna, Serie A 16/03/2019Ecco le Probabili Formazioni di Torino e Bologna, sfida delicata per ottenere l’obiettivo stagionale, con i padroni di casa lanciati verso l’Europa.Torino – Mazzarri cerca ancora la continuità con il tandem Belotti – Zaza. Recupero sulle fasce per Aina e De Silvestri, mentre al centro ci saranno Baselli, Meitè e Rincon. Difesa a 3 con Izzo, Nkoulou e ...

Serie A - 28ma giornata : Torino-Bologna e Genoa-Juve su Dazn - derby di Milano su Sky : Torna la Serie A, che tra il 15 e il 17 marzo propone dieci partite relative al girone di ritorno del campionato 2018-2019. Si comincia con l'anticipo Cagliari-Fiorentina, che si gioca alle 20:30 del 15 febbraio marzo. I viola sono favoriti per la vittoria, ma solo sulla carta, perché i sardi sanno benissimo che è tra le mura amiche che devono mettere insieme i punti salvezza. La gara può essere vista su Sky e in streaming su Sky Go. Nel ...

Serie A - programmazione tv 28ª giornata : Milan-Inter su Sky - Torino-Bologna su Dazn : Nel weekend del 15-17 marzo si disputerà la ventottesima giornata di Serie A, che vivrà il suo momento clou nel posticipo di domenica sera a San Siro con il derby della Madonnina tra Milan e Inter che vale il terzo posto in classifica e probabilmente una buona fetta di qualificazione alla prossima Champions League. La super capolista Juventus, invece, sarà di scena a Marassi contro il Genoa dopo aver affrontato l’Atletico Madrid nel massimo ...

Video/ Frosinone Torino - 1-2 - : highlights e gol della partita - Serie A - : Video Frosinone Torino, 1-2,: highlights e gol della partita di Serie A valida per la 27giornata e decisa dalla doppietta di Andrea Belotti.

Serie A - vincono Inter - Torino e Atalanta. Napoli pari : Juve +18. Fiorentina-Lazio 1-1 : Se in vetta alla classifica i giochi sono praticamente fatti, in Serie A la sfida per l'Europa è ancora apertissima. , qui i risultati di oggi live ,. Mentre continua la cavalcata solitaria della ...

Basket Serie A - Torino sfiora l'impresa : Brindisi vince solo all'overtime : Torino - La grande reazione nel finale di partita non basta alla FIAT Torino per espugnare il campo di Brindisi : l' Happy Casa vince solo dopo l'overtime 96-89. Completano il programma della 21° ...

Calcio : Serie A. Inter batte Spal - Torino e Atalanta agganciano Roma : Il Milan chiama, l'Inter risponde. Prosegue a distanza il derby della Madonnina per il terzo posto: i rossoneri piegano il Chievo, i nerazzurri domano

Serie A - vincono Torino - Inter e Sampdoria : Roma, 10 mar., askanews, - Vittorie di Torino, Inter e Sampdoria negli incontri della 27ma giornata del campionato di Serie A. Questi i risultati e i marcatori: Juventus-Udinese 4-1: 11 , 39 Kean, J,, ...