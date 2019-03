Serie A Milan-Inter 2-3 | il tabellino

Serie A - Milan-Inter 2-3 : espulso Conti - LIVE : Serie A, Milan-Inter: cronaca e risultato del match MilanLIVE.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: ...

Basket - Serie A 2019 - 22a giornata : Colpo Venezia - espugnata Milano! Avellino aggancia Cremona al terzo posto - tutto invariato in zona salvezza : Al Mediolanum Forum di Assago succede quello che nessuno s’aspetta: il big match della 22a giornata di Serie A vede il successo dell’Umana Reyer Venezia, che è la prima squadra italiana, in questa stagione, ad espugnare il campo dell’A|X Armani Exchange Milano. E’ questa la principale notizia di questo turno, particolare per via della disputa delle partite integralmente nella giornata di oggi. FIAT TORINO-SEGAFREDO VIRTUS ...

Posticipo Serie A - Milan-Inter 2-3 : 22.28 Al Meazza derby scintillante, vinto con merito dall'Inter in casa del Milan. Gran avvio dell'Inter che al 3' è avanti:Perisic crossa,sponda di Lautaro per il tap-in volante di Vecino. Nerazzurri meglio, Vecino che sfiora due volte il raddoppio.Milan non pervenuto, se si eccettua un tiro da fuori di Paquetà. Nella ripresa lo stacco di De Vrij vale il raddoppio (51'). Lampo rossonero con Bakayoko che di testa fa 1-2 (51'). Su rigore ...

Pagelle Milan-Inter 2-3 - Serie A 2019 : bene Lautaro Martinez - bocciato Piatek : L’Inter si impone per 2-3 sul Milan nel derby della Madonnina della 28ma giornata della Serie A di calcio: di seguito le Pagelle del posticipo serale appena concluso. LE Pagelle DI Milan-Inter 2-3 MILAN 5 Donnarumma, 5.5: non esente da colpe sulla prima rete, non può nulla sugli altri gol. Calabria, 5.5: va in difficoltà sugli attacchi nerazzurri, riuscendo a spingere in poche occasioni. Musacchio, 6.5: soffre in fase ...

Basket Serie A : Torino ko contro la Virtus Bologna - Venezia sbanca Milano : Torino - La ventiduesima giornata del campionato di Serie A di Basket si apre nel segno della Virtus . Bologna onora al meglio la memoria di Alberto Bucci , ex coach e presidente delle Vu Nere, ...

Risultati Serie A Basket 22ª Giornata – Venezia batte l’Olimpia Milano : Avellino vince e agguanta Cremona ko a Varese : Venezia vince il big match contro l’Olimpia Milano, Avellino batte Reggio Emilia e agguanta Cremona, sconfitta a Varese: i Risultati della 22ª Giornata di Serie A La 22ª Giornata della Serie A di Basket regala grandi emozioni e diversi Risultati importanti e inaspettati. Dopo il successo nel lunch match della Virtus Bologna che sbanca il PalaRuffini di Torino, gli occhi sono puntati sul big match di Giornata, Olimpia Milano-Venezia. ...

Serie A Basket - 22ª Giornata – Venezia espugna il Forum! Prima sconfitta casalinga per l’Olimpia MIlano : Venezia batte 86-87 l’Olimpia MIlano, accorciando a -4 il distacco dalla vetta: per i ragazzi di coach Pianigiani è la Prima sconfitta casalinga in stagione Dopo 10 successi consecutivi, la ‘sacra’ imbattibilità del Mediolanum Forum di MIlano crolla sotto i colpi di Venezia. I ragazzi di coach De Raffaele trionfano 86-87 in casa dell’Olimpia MIlano che perde la Prima gara casalinga della stagione. Per Venezia è il 3° successo consecutivo, ...

Serie A donne : Milan-Florentia 1-0 - un autogol decide il posticipo. Risultati 18giornata : L'appuntamento con la Serie A femminile torna domenica prossima con due partite in diretta su Sky Sport Serie A. Alle 12:30 Roma-Atalanta dallo stadio Tre Fontane e alle 15 Juventus-Fiorentina dall'...

LIVE Milan-Inter - Serie A in DIRETTA : derby da Champions : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Inter, big match della 28^ giornata della Serie A di calcio. Allo Stadio San Siro andrà in scena l’attesissimo derby della Madonnina, la stracittadina più sentita che mette a confronto le due squadre del capoluogo meneghino e separate in classifica da appena un punto: i rossoneri sono terzi e hanno operato il sorpasso nelle ultime settimane, stanno attraversando un ottimo momento di forma e ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Milan-Florentia 1-0 - un’autorete di Michela Rodella decide il posticipo del 18° turno : Missione compiuta per il Milan di Carolina Morace, impegnato nel posticipo domenicale del 18° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A. Le rossonere si sono imposte contro il Florentia 1-0 per effetto dell’autorete di Michela Rodella al 53′ che di fatto ha deciso il confronto in favore delle meneghine. Con questo successo le ragazze di Morace si confermano al terzo posto in graduatoria con 7 lunghezze di vantaggio sulla ...

LIVE Olimpia Milano-Venezia basket - Serie A 2019 in DIRETTA : scontro diretto da brividi - prima contro seconda : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Umana Reyer Venezia, valevole per la 22a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Si affrontano la prima e la seconda della classifica: Milano è a quota 36 punti, Venezia a 30. Curiosamente, l’ultima volta in cui queste due formazioni si sono affrontate al Mediolanum Forum di Assago è stata la Reyer a prevalere: era la ...