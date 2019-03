Serie A – La Lazio rifila il poker al Parma | vittoria casalinga per l’Empoli | tra

sportfair

(Di domenica 17 marzo 2019)a valanga contro il, Atalanta-Chievo finisce in pareggio e successo casalingo per l’Empoli: i risultati diA di questa domenica pomeriggio Tre sono stati i match di campionato scesi in campo in questo pomeriggio domenicale. Dopo la clamorosa sconfitta della Juventus per mano del Genoa, un altro risultato per altri motivi clamoroso si è profilato sui campi dellaA. Laha infatti battuto con ben 4 gol all’attivo il. La squadra di Simone Inzaghi hato unai gialloblù, tra cui spicca la doppietta di Luis Alberto.anche per l’Empoli, che contro il Frosinone si è imposto in uno scontro salvezza che potrebbe valere tanto in vista della conclusione del campionato. Infine, da sottolineare anche il pareggio dell’Atalanta contro il Chievo. La squadra di Gasperini si è fermata di fronte ...

SkySport : ???? Serie ?? 28^ giornata ?? #LazioParma 2-0 ? rig. #LuisAlberto (26’) ? Tutti gli aggiornamenti ?? #SkySport 251 ??… - SkySport : ???? Serie ?? 28^ giornata ?? #LazioParma 4-0 ? #Lulic (45’) ? Tutti gli aggiornamenti ?? #SkySport 251 ??… - gazzettaGranata : #TorinoFC Serie A: pari Atalanta, vince la Lazio. Toro ottavo -