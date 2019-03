Serie A | frena l' Atalanta | poker Lazio Empoli ok col Frosinone

Serie A1 - La Junior frena la marcia del Pressano e spera ancora nei play-off : Per la cronaca non è stato sfilato all'ultimo istante Notarangelo dalla distinta alla luce di un incidente stradale accorso al giocatore mentre giungeva a Fasano da Putignano, per lui tanta paura e ...

Serie A - la Juventus frena ma i bookmakers non hanno dubbi in chiave scudetto : Juventus frenata clamorosamente dal Parma dopo un vantaggio di due reti, in merito alle quote non c’è però stato alcun sussulto È stata beffata da Gervinho, che al 90′ ha siglato il gol del pareggio per il Parma all’Allianz Stadium. Così, lo scarto della Juventus sul Napoli si è ridotto a nove punti. Nonostante la beffa e il periodo poco felice, i bianconeri restano ancora padroni del campionato secondo gli analisti ...