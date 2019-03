Serie A Basket | 22ª Giornata – Venezia espugna il Forum! Prima sconfitta casalinga per

LIVE Olimpia Milano-Venezia basket - Serie A 2019 in DIRETTA : 47-41 - Tonut tiene a galla la Reyer : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Umana Reyer Venezia, valevole per la 22a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Si affrontano la prima e la seconda della classifica: Milano è a quota 36 punti, Venezia a 30. Curiosamente, l’ultima volta in cui queste due formazioni si sono affrontate al Mediolanum Forum di Assago è stata la Reyer a prevalere: era la ...

Serie A Basket – Pesante ko interno per Torino - la Virtus Bologna si impone 64-80 : I padroni di casa incappano nel terzo ko consecutivo, lasciando via libera agli emiliani che agganciano il settimo posto in classifica La Virtus Bologna interrompe una striscia di tre sconfitte consecutive, vincendo il lunch match della ventiduesima giornata del campionato di Serie A di Basket. Niente da fare per Torino che, davanti ai propri tifosi, incappa nell’ennesimo ko di questa stagione, restando al quattordicesimo posto in ...

Olimpia Milano-Venezia - Serie A basket oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Super sfida al vertice della classifica nella 22a giornata della Serie A di basket. Olimpia Milano contro Reyer Venezia, la prima contro la seconda. Uno scontro attesissimo perchè, in caso di vittoria, l’Armani Exchange metterebbe al sicuro il primo posto, mentre Venezia ha l’occasione di avvicinarsi a soli quattro punti di distanza dalla rivale. Milano è reduce dall’importantissima vittoria in Eurolega contro ...

Basket - Serie A oggi in tv (17 marzo) : orari - programma e streaming : E’ una lunga domenica di Basket, quella che la Serie A offre quest’oggi: il ventiduesimo turno vede in campo tutte le otto partite in un’unica giornata, che comincia alle ore 12 e termina attorno alle 21. Si parte con il match tra Fiat Torino e Segafredo Virtus Bologna, con il PalaVela che diventa il luogo di debutto dell’ex bicampione NBA Mario Chalmers in Serie A con la maglia delle V nere. Spazio poi al big match di ...

Serie A basket : Milano-Venezia e Torino-Bologna in tv e streaming : Serie A basket: Milano-Venezia e Torino-Bologna in tv e streaming Domenica 17 Marzo si giocherà la 22 giornata della Serie A di basket. Questa giornata della giornata di ritorno vedrà sfidarsi: Fiat Torino-Segafredo Virtus Bologna, Armani Milano-Umana Reyer Venezia, Openjobmetis Varese-Vanoli Cremona, VL Pesaro-Cantù, Dolomiti Energia Trentino-Alma Trieste, Oriora Pistoia- Sassari, Sidigas Avellino-Reggio Emilia, Germani ...

Serie A Basket : Trento-Trieste - Pistoia-Sassari - Avellino-Reggio Emilia in tv e streaming : Serie A Basket: Trento-Trieste, Pistoia-Sassari, Avellino-Reggio Emilia in tv e streaming Il mondo del Basket piange un grande coach ma soprattutto un grande uomo: Alberto Bucci. L’allenatore è scomparso Sabato scorso all’età di 70 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. Numerosi successi hanno costellato la sua carriera, il cui nome è legato indissolubilmente alla Virtus Bologna (di cui era presidente onorario dal ...

Basket femminile - 22a giornata Serie A1 2019 : trasferte insidiose per Venezia e per Schio nel penultimo turno prima dei playoff : Prosegue il serrato duello a distanza tra Venezia e Schio per la testa della classifica alla vigilia della 22a giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Le due formazioni venete si contendono il primato quando restano soltanto due partite al termine della regular season, con la squadra allenata da Andrea Liberalotto che conserva due punti di margine e con le ragazze di Pierre Vincent che sperano in un passo falso delle avversarie ...

Basket - Serie A 2019 - 22a giornata : Milano-Venezia big match - Varese ospita Cremona. Impegni difficili per le ultime quattro : Per una volta, l’intera ventiduesima giornata di Serie A si gioca integralmente di domenica, un evento ormai rarissimo in quest’epoca cestistica in cui gli anticipi di giorno, o anche i posticipi, sono cosa ormai abituale. C’è la sfida tra le prime due della classe, Milano e Venezia, ma anche un interessante Varese-Cremona e diverse sfide dalle ambizioni incrociate. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. FIAT TORINO-SEGAFREDO ...

Calendario Serie A Basket giornata 22 di ritorno - orari partite : Calendario Serie A Basket giornata 22 di ritorno, orari partite La 22a giornata della Serie A Basket andrà in scena Domenica 17 Marzo. Si parte con Torino-V.Bologna che si giocherà alle ore 12:00, nel match di mezzogiorno si affronteranno la 14a e la decima in classifica, la partita si disputerà al Palavela di Torino. A seguire scenderà in campo la capolista Milano, a quota 36 punti, che affronterà la seconda forza del campionato, il ...

Montegranaro - Basket Serie A2 : Stefano Vanoncini sarà il vice allenatore della Poderosa fino al 2020/2021 : La Poderosa Pallacanestro Montegranaro è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con coach Stefano Vanoncini per prolungare la sua permanenza in gialloblu alla fine della stagione 2020/2021. ...

Basket - i migliori italiani della 21a giornata di Serie A. Vitali e Abass luci nella foschia bresciana - grandi partite per Ruzzier e Moraschini : Anche la ventunesima giornata di Serie A è andata in archivio con tutte le sue otto partite spalmate su tre giorni e tanti differenti orari. L’Italia cestistica, quella dei giocatori, ha cercato di mettere in mostra alcuni dei suoi migliori elementi, e lo ha fatto in particolare per ciò che riguarda gli esterni. La palma di miglior italiano del turno va a uno che la sua partita l’ha persa: è Luca Vitali. Il play della Germani Basket ...