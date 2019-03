Sei Nazioni | l' Italia è seconda | le donne battono la Francia 31-12

Classifica finale Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : calendario - date - risultati e punti. Vince l’Inghilterra - Italia magnifica seconda!!! : Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby a livello femminile. Tre sfide casalinghe e due in trasferta per la Nazionale Italiana che va a caccia del podio. Si comincia con la sfida a domicilio in terra scozzese. Andiamo a scoprire il calendario con tutti i risultati e la Classifica del Sei Nazioni al femminile. risultati E Classifica SEI Nazioni femminile 2019 Prima giornata Irlanda v ...

Sei Nazioni femminile – L’Italia straccia la Francia nel match conclusivo - azzurre seconde nella classifica finale [GALLERY] : La Nazionale italiana di rugby femminile tiene alto il proprio nome al Sei Nazioni 2019: vittoria contro la Francia all’ultima giornata Si pensava fosse un match non alla portata dell’Italia di rugby femminile, invece al Sei Nazioni 2019 le azzurre hanno battuto la Nazionale francese per 31-12. Dopo la sconfitta della nazionale maschile, le donne hanno domato le transalpine imponendosi con un risultato netto a Padova. Grazie a ...

Rugby femminile - LE DONNE SANNO VINCERE! Francia asfaltata - l’Italia è seconda nel Sei Nazioni! : Impresa storica dell’Italia femminile di Rugby, che sconfigge la Francia per 31-12 a Padova nell’ultima giornata del Sei Nazioni e centra, per la prima volta il secondo posto nella competizione. Le azzurre infatti marcano quattro mete e non lasciano bonus alle avversarie, scavalcandole in classifica per un solo punticino. Inizio a tutta per l’Italia, che dopo tanti minuti in avanti sfonda al 22′ con la meta di Stefan. Si ...

Arriva il secondo dei due match fuori portata per l'Italia al Sei Nazioni femminile di rugby: le azzurre a Padova si apprestano ad affrontare nella quinta ed ultima giornata del torneo le transalpine, che in questo momento hanno quattro punti in più delle nostre ragazze e sono al secondo posto. La Nazionale italiana cercherà di gettare il cuore oltre l'ostacolo e di sovvertire i favori del pronostico per provare l'assalto al ...

Sei Nazioni : trionfo finale per il Galles - beffa per la Scozia : L'ennesimo successo del ct neozelandese Warren Garland, che lascerà l'incarico in autunno dopo la Coppa del Mondo, e di una squadra precisa, attentissima in difesa, molto solida sul piano fisico e ...

LIVE Italia-Francia rugby femminile - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : le azzurre si giocano il podio finale

Italia-Francia rugby femminile - Sei Nazioni 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : Arriva il secondo dei due match fuori portata per l’Italia al Sei Nazioni femminile di rugby: le azzurre a Padova si apprestano ad affrontare nella quinta ed ultima giornata del torneo le transalpine, che in questo momento hanno quattro punti in più delle nostre ragazze e sono al secondo posto. La sfida tra Italia e Francia si giocherà oggi, domenica 17 marzo alle ore 14.30 e sarà trasmessa in differita tv da Eurosport, mentre la diretta ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2019 : Inghilterra in trionfo per la 15^ volta - demolita la Scozia 80-0 : L’Inghilterra ha demolito la Scozia con un roboante 80-0 e ha ufficialmente vinto il Sei Nazioni di Rugby femminile per la 15^ volta nella storia, strappando così il titolo alla Francia che si era imposta dodici mesi fa. Le transalpine, che domani affronteranno l’Italia, non potranno più agguantare le inglesi che hanno vinto tutte le parte giocate con il punto di bonus mentre le azzurre sono in lotta per concludere al terzo posto: la ...

Al Galles il Sei Nazioni : Il Galles ha vinto il 6 Nazioni 2019. La squadra britannica si è imposta 25-7, 16-0, sull'Irlanda a Cardiff completando il Grande Slam, con cinque vittorie su altrettanti incontri del torneo. E' il ...

Sei Nazioni 2019 : Italia-Francia 14-25. Conor O’Shea : “Incredibile pensare che abbiamo perso la partita” : L’Italia è stata sconfitta in casa nell’ultima giornata del Sei Nazioni di rugby: la Francia si è imposta per 14-25 al termine di una gara che fino alla fine poteva anche essere risolta in proprio favore dagli azzurri. A fine gara hanno parlato al sito federale il CT, Conor O’Shea, ed il capitano, Sergio Parisse. Il CT dell’Italia Conor O’Shea ha dichiarato: “E’ davvero incredibile pensare che abbiamo perso la ...

Sei Nazioni 2019 : Italia-Francia 14-25. Le pagelle della sfida : gran chiusura per Sergio Parisse : L’Italia viene battuta in casa anche dalla Francia al termine dell’ultima sfida del Sei Nazioni di rugby: a Roma finisce 14-25 una partita a lungo in bilico e che poteva essere conquistata anche dagli azzurri. Di seguito le pagelle dell’incontro. Sergio Parisse (Italia), 10: prendetelo ad esempio. Man of the match in quella che è stata probabilmente la sua ultima partita all’Olimpico. E non è stato un contentino, bensì un ...

Sei Nazioni 2019 - Italrugby : con la Francia un'occasione persa. Ora serve una svolta : E, chi conosce lo sport, potrebbe pure considerarla come l' operazione Sacchetti ovale , il ct del basket col doppio incarico, Italia-Cremona. E sperare che qualcosa possa cambiare, almeno si ...