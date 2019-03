Secondo Forbes è Calvin Harris il DJ più pagato al mondo

Festa della Donna : le 10 donne piu influenti al mondo Secondo Forbes : Come ogni anno l'8 marzo si festeggia la giornata mondiale delle donne. Una ricorrenza che dura da moltissimo tempo e che trova radici profonde nella società occidentale. Un giorno che serve per ricordare e premiare tutte le donne che hanno cambiato in meglio le sorti dei nostri Paesi in termini economici, politici e sociali. Secoli di duro lavoro per tante donne che con fatica hanno raggiunto gli apici della loro carriera battendosi con ...

Paperoni italiani Secondo Forbes : è il re della Nutella il più ricco d'Italia. Berlusconi è "solo" quinto : Giovanni Ferrero è il più ricco d'Italia. A incoronarlo è Forbes nella classifica annuale dei miliardari mondiali. Ferrero si piazza al 39mo posto in classifica con una ricchezza stimata in 22,4 ...

Giovanni Ferrero - il "signor Nutella" - è il più ricco d'Italia Secondo Forbes. Berlusconi fuori dalla top 100 mondiale : La rivista Forbes ha stilato la sua tradizionale classifica degli uomini più ricchi del mondo. In Italia si riconferma al primo posto Giovanni Ferrero, presidente esecutivo dell'omonima azienda dolciaria che distribuisce in tutto il mondo la famosissima Nutella.Il patrimonio dell'imprenditore piemontese si attesta attorno ai 22,4 miliardi di dollari: una cifra che lo rende primo in Italia e 39esimo posto nella classifica "World's ...

Gli uomini più ricchi del mondo (Secondo Forbes 2019) : Jeff Bezos si conferma l'uomo più ricco del mondo nella nuova classifica Forbes dei miliardari 2019, rilasciata il 5 marzo. La World's Billionaires assegna al fondatore e amministratore delegato di Amazon un patrimonio di 131 miliardi di dollari, 19 in più rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno Bezos era stato il primo a raggiungere il top della classifica varcando la soglia dei 100 miliardi. Bezos ha allargato il divario ...

I 5 giocatori NBA più pagati nel 2019 Secondo Forbes : In Italia quando si parla di stipendi milionari il pensiero non può che andare ai calciatori di Serie A. Negli Stati Uniti, invece, lo sport più pagato è il basket e, di conseguenza, gli stipendi maggiori li troviamo fra le star della NBA. Di seguito riportiamo i 5 giocatori NBA più pagati nel 2019 secondo la classifica stilata da Forbes.

Chi è Davide Dattoli - fra gli under 30 più influenti Secondo «Forbes» : Ha 28 anni, è bresciano ed è convinto che «l’innovazione non nasce solo a San Francisco o a Londra, ma attecchisce laddove ci sono le idee e la capacità di organizzarle in progetti concreti, supportando l’innovazione». Davide Dattoli è l’unico italiano selezionato da Forbes tra i 30 under 30 più influenti per la tecnologia e per l’innovazione. Figlio di imprenditori («Mio padre ha aperto diversi ristoranti nella città dove sono nato ...

Davide Dattoli e gli altri : gli italiani tra i migliori under 30 europei Secondo Forbes : L'innovazione non è solo una parola da Silicon Valley. Talenti in ogni settore, dall'arte all'intrattenimento, dalla tecnologia allo sport, si nascondono anche in ogni angolo dell'Europa. Italia inclusa. Ogni anno Forbes stila la lista dei migliori imprenditori , ideatori, atleti e startupper che non hanno ancora compiuto trent'...

Davide Dattoli tra i 30 under 30 più influenti Secondo Forbes : La rivista Forbes, che dal 2011 pubblica la lista dei "30 under 30" più influenti per i loro mercati, ha selezionato nella classifica europea per l'area Technology, Davide Dattoli, fondatore e ceo di Talent Garden, la più grande piattaforma fisica in Europa di networking e formazione per l'innovazione digitale.Fondata nel 2011 a Brescia, Talent Garden oggi conta 23 campus in 8 Paesi (Albania, Austria, Danimarca, Italia, Irlanda, ...