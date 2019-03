Scorie Champions | arriva la prima sconfitta Juve

ilfogliettone

(Di domenica 17 marzo 2019) Il Genoa compie un'impresa infliggendo allantus lain campionato. Finisce 2-0 in un Ferraris in delirio al termine di una gara dominata dai rossoblu' contro la brutta copia dellantus di coppa. Considerando anche la gara d'andata, i rossoblu' escono imbattuti dal doppio confronto con 4 punti. L'ex Sturaro, appena entrato nel secondo tempo, e Pandev, stendono unantus non in giornata, poco incisiva, quasi mai in partita, che paga lefisiche e mentali della rimonta di martedi' scorso sull'Atletico. Pesa anche l'assenza di Cristiano Ronaldo, lasciato a Torino a riposare. E' stata una giornata da favola per Sturaro, all'esordio in campionato dopo un lungo infortunio che lo ha tenuto fermo da maggio. La sfida ha visto protagonista anche il Var:ha tolto un rigore al Genoa per un fallo di mano e poi ha annullato un gol allantus per un fuorigioco ...

