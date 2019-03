Sci alpino | Slalom Soldeu 2019 | Clement Noel torna alla vittoria | Razzoli ottimo sesto

LIVE Sci alpino - Slalom maschile Soldeu 2019 in DIRETTA : vince Clement Noel - ma che Feller! Sesto un super Razzoli! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale maschile di Soldeu (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La coppa è già stata assegnata da tempo all’austriaco Hirscher, si gareggia per la gloria ma non mancano i motivi di interesse per l’ultimo speciale della stagione che vedrà la sfida finale tra l’austriaco, in odore di ritiro, gli altri due big della specialità Kristoffersen e Pinturault e gli outsider ...

Sci alpino - Shiffrin show : l’americana vince il gigante di Soldeu e si prende sfera di cristallo e tre coppe di specialità : Trionfo numero 60 e record nel gigante di Soldeu per l’americana, che si prende la sfera di cristallo e tre coppe di specialità La Coppa del mondo femminile si chiude senza azzurre nell’ordine d’arrivo finale del gigante di Soldeu. Federica Brignone, sesta al termine della prima manche, quando aveva sciato senza sbavature ma sotto ritmo, è uscita nella seconda dopo aver spinto tantissimo nella prima metà del tracciato. ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin vince tutto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Gigante Soldeu 2019 : Mikaela Shiffrin vince - stagione da record! Robinson seconda per la Nuova Zelanda - Brignone out : Mikaela Shiffrin completa la stagione dei record e vince il Gigante di Soldeu, appuntamento che ha concluso la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La statunitense, prima al termine della manche mattutina, si è confermata ai vertici col tempo di 2:23.17 e ha scritto la storia: per la prima volta un’atleta alza al cielo la Sfera di Cristallo generale insieme a quelle di slalom, Gigante, superG e inoltre ha infilato il 17esimo successo ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soldeu 2019 in DIRETTA : Shiffrin centra la 17ma vittoria stagionale - ma brilla la stellina Robinson! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Soldeu (Andorra), ultima gara della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Bastano tre punti a Mikaela Shiffrin per conquistare l’ennesima coppa di specialità (la terza) di una stagione indimenticabile, nella quale la statunitense ha raggiunto quota 16 vittorie, nuovo record storico. Se per la Coppa a Shiffrin basterà l’ultimo colpo di coda, per la vittoria finale niente ...

Sci alpino : Simon Maurberger ha vinto la Coppa Europa! Decimo italiano di sempre : Simon Maurberger ha vinto la Coppa Europa. Eccezionale risultato del 24enne altoatesino, che è diventato il Decimo italiano di sempre a centrare questo traguardo. Maurberger si presentava con 61 punti di vantaggio sullo svizzero Stefan Rogentin prima dell’ultima gara della stagione, il Super-G di Sella Nevea. Alla fine l’azzurro si è imposto nella generale con 745 punti contro i 714 dell’elvetico. Lo svizzero aveva bisogno ...

Sci alpino – Una Shiffrin monumentale a Soldeu : la statunitense in vetta dopo la prima manche del gigante : Brignone sesta dopo la prima manche del gigante. In testa c’è una monumentale Shiffrin, terza la rivelazione Robinson. Si riparte alle 12.15 Mikaela Shiffrin ancora padrona a Soldeu. dopo il successo in slalom, la statunitense conferma di essere l’atleta che meglio ha interpretato la difficile pista andorrana e nella prima manche vanta già vantaggi importanti sulle avversarie: con il suo tempo di 1’09″74, ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - Noel in testa nello slalom di Soldeu : Moelgg ottavo : Ottimo Moelgg nella prima manche dello slalom di Soldeu: settimo a ridosso dei big, in testa c’è Noel. Si difendono Gross, Razzoli e Vinatzer, si riparte alle 13.15 Lezione di Clement Noel nella prima manche dello slalom manche di Soldeu che chiuderà la Coppa del Mondo. Il francese, in difficoltà dai Mondiali in poi dopo le due vittorie consecutive a Wengen e a Kitzbühel, è in testa con 84 centesimi di vantaggio su Ramon Zenhäusern ...

Sci alpino – Coppa Europa : il secondo posto di Lara Della Mea nello slalom di Folgaria regala all’azzurra la Coppa di specialità : Coppa Europa, Della Mea seconda nello slalom di Folgaria: terzo podio dell’anno, vince la Coppa di specialità La stagione internazionale di Lara Della Mea si chiude alla grande. L’azzurra sale per la terza volta sul podio in Coppa Europa chiudendo seconda nello slalom di Folgaria, come le era già successo a Trysil e a Melchsee Frutt, e conquista la Coppa di specialità scavalcando all’ultima gara la ceca Gabriela Capova, ...