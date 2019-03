Sci alpino – Maurberger stratosferico | l’azzurro conquista la Coppa Europa

sportfair

(Di domenica 17 marzo 2019), laè tua: è il decimo italiano a vincere il trofeo, quattro anni dopo Tonetti È trionfo. Quando Stefan Rogentin è arrivato al traguardo, Simonera già certo di aver vinto lamaschile 2018-19, diventando così il decimo italiano a riuscire nell’impresa. Lo svizzero, che aveva 61 punti di ritardo, doveva puntare almeno al secondo posto nel superG di Sella Nevea per il sorpasso in classifica generale, ma, partito con il pettorale numero 3, non ha fatto meglio del quarto posto di giornata, alle spalle del vincitore francese Roy Piccard e degli austriaci Christopher Neumayer. Così l’altoatesino, in pista con il pettorale numero 16, ha fatto la sua manche senza forzare, a differenza di sabato, quando proprio il nono posto in una disciplina a lui non congeniale, gli aveva consentito sia dire punti preziosi, sia di ...

Fisiofficial : 'Oggi è stata la mia ultima gara'. A 34 anni si ritira Chiara Costazza: 'Ho avuto una bellissima carriera, zero rim… - Fisiofficial : SETTIMO TRIONFO, TERZA DOPPIETTA, COPPA DI SUPERGIGANTE: DOMINIK PARIS È IL NUMERO UNO! - _Carabinieri_ : A Soldeu (And), nella gara di Discesa Libera valida per le Finali di Coppa del Mondo di Sci Alpino maschile, splend… -