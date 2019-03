Sci alpino – Coppa del Mondo | Noel in testa nello slalom di Soldeu | Moelgg ottavo

Sci alpino – Una Shiffrin monumentale a Soldeu : la statunitense in vetta dopo la prima manche del gigante : Brignone sesta dopo la prima manche del gigante. In testa c’è una monumentale Shiffrin, terza la rivelazione Robinson. Si riparte alle 12.15 Mikaela Shiffrin ancora padrona a Soldeu. dopo il successo in slalom, la statunitense conferma di essere l’atleta che meglio ha interpretato la difficile pista andorrana e nella prima manche vanta già vantaggi importanti sulle avversarie: con il suo tempo di 1’09″74, ...

Sci alpino – Coppa Europa : il secondo posto di Lara Della Mea nello slalom di Folgaria regala all’azzurra la Coppa di specialità : Coppa Europa, Della Mea seconda nello slalom di Folgaria: terzo podio dell’anno, vince la Coppa di specialità La stagione internazionale di Lara Della Mea si chiude alla grande. L’azzurra sale per la terza volta sul podio in Coppa Europa chiudendo seconda nello slalom di Folgaria, come le era già successo a Trysil e a Melchsee Frutt, e conquista la Coppa di specialità scavalcando all’ultima gara la ceca Gabriela Capova, ...

Sci alpino – Maurberger stratosferico : l’azzurro conquista la Coppa Europa : Maurberger, la Coppa Europa è tua: è il decimo italiano a vincere il trofeo, quattro anni dopo Tonetti È trionfo. Quando Stefan Rogentin è arrivato al traguardo, Simon Maurberger era già certo di aver vinto la Coppa Europa maschile 2018-19, diventando così il decimo italiano a riuscire nell’impresa. Lo svizzero, che aveva 61 punti di ritardo, doveva puntare almeno al secondo posto nel superG di Sella Nevea per il sorpasso in ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Lara Della Mea seconda nello slalom di Folgaria - vince la Coppa di specialità : La Coppa Europa 2019 di sci alpino femminile si è chiusa con lo slalom di Folgaria. Sulle nevi italiane il successo è andato alla britannica Charlie Guest che ha concluso la sua prova con il tempo complessivo di 1:40.48 (49.25 e 51.23) precedendo la nostra Lara Della Mea per appena 28 centesimi. La tarvisiana ha recuperato tre posizioni nella seconda manche ed è andata a vincere la Coppa di specialità. Per quanto riguarda la Coppa Europa ...

Sci alpino - Slalom maschile Soldeu 2019 : Clement Noel domina la prima manche. Settimo Manfred Moelgg : Uno spettacolare Clement Noel ha ipotecato la vittoria nello Slalom maschile di Soldeu. Il transalpino ha dominato nella prima manche, chiudendo con il tempo di 54”21 ed infliggendo distacchi importanti a tutti gli avversari. Una prestazione davvero scintillante del giovane francese, che punta al terzo successo della carriera in Coppa del Mondo dopo quelli a Wengen e Kitzbuehel. Dietro a Noel c’è una coppia svizzera. Secondo posto ...

LIVE Sci alpino - Slalom maschile Soldeu 2019 in DIRETTA : ultima gara stagionale - Moelgg ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale maschile di Soldeu (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La coppa è già stata assegnata da tempo all’austriaco Hirscher, si gareggia per la gloria ma non mancano i motivi di interesse per l’ultimo speciale della stagione che vedrà la sfida finale tra l’austriaco, in odore di ritiro, gli altri due big della specialità Kristoffersen e Pinturault e gli outsider ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soldeu 2019 in DIRETTA : Federica Brignone insegue l’ultimo podio dell’anno : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Soldeu (Andorra), ultima gara della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Bastano tre punti a Mikaela Shiffrin per conquistare l’ennesima coppa di specialità (la terza) di una stagione indimenticabile, nella quale la statunitense ha raggiunto quota 16 vittorie, nuovo record storico. Se per la Coppa a Shiffrin basterà l’ultimo colpo di coda, per la vittoria finale niente ...

Sci alpino Gigante Femminile Soldeu 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : oggi si concluderà la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino Femminile con il Gigante di Soldeu. Ad Andorra l’Italia sogna in grande con Federica Brignone, ma la favorita è Mikaela Shiffrin, che punta a conquistare anche questa Sfera di Cristallo. Altre protagoniste saranno sicuramente Petra Vlhova, Wendy Holdener, Tessa Worley, Viktoria Rebensburg.. Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, il programma dettagliato, l’orario ...

Sci alpino - Slalom maschile Soldeu 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : oggi si concluderà la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino con l’ultima gara in programma, lo Slalom maschile di Soldeu. Ad Andorra andrà in scena l’ennesima sfida tra Marcel Hirscher, Alexis Pinturault ed Henrik Kristoffersen, senza dimenticare potenziali outsider come Ramon Zenhaeusern e Clement Noel. L’Italia si affiderà a Manfred Moelgg, Stefano Gross e Alex Vinatzer. Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, il ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Pinturault sempre più secondo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Sci alpino - Gigante femminile Soldeu 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Domenica 17 marzo si concluderà la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino con l’ultima gara in Programma, il Gigante femminile di Soldeu. Ad Andorra andrà in scena l’ultimo spettacolo della stagione, l’Italia spera in un risultato di lusso con Federica Brignone mentre Mikaela Shiffrin punta a conquistare anche questa Sfera di Cristallo in una gara che si preannuncia particolarmente combattuta con tante pretendenti al successo come ...

Sci alpino - Slalom maschile Soldeu 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Domenica 17 marzo si concluderà la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino con l’ultima gara in Programma, lo Slalom maschile di Soldeu. Ad Andorra andrà in scena l’ultimo spettacolo della stagione: sfida totale tra Marcel Hirscher, Alexis Pinturault, Henrik Kristoffersen per la vittoria anche se non vanno dimenticati potenziali outsider come Zenhaeusern e Noel. L’Italia si affiderà a Manfred Moelgg, Stefano Gross e Alex Vinatzer. ...

Sci alpino – A Soldeu Chiara Costazza dice addio allo sport - Curtoni 12ª nello slalom : Curtoni 12ª a Soldeu nel giorno dell’addio di Costazza. Shiffrin rimonta Holdener e trionfa anche nell’ultimo slalom della stagione L’immagine che portiamo dietro da Soldeu era arrivata a metà della prima manche, quando Chiara Costazza, che era uscita dopo il secondo intermedio, è arrivata comunque al traguardo e ha ricevuto l’abbraccio di tutta la squadra. È stata la sua ultima gara in carriera, perché ...